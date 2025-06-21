Какие витамины могут вызвать рак

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Доцент Университета штата Огайо Теодор Браски (Theodore Brasky) считает, что витамины В6 и В12 способны вызвать рак легких, сообщает Daily Express.

Известно, что витамины группы B помогают при повышенной усталости, ухудшении зрения, депрессии, нарушении работы нервной системы. Но, как отметили исследователи, они способны вызвать онкологические заболевания.

Как ученые пришли к такому выводу? Как сообщает Теодор Браски (Theodore Brasky), ученые проанализировали данные 77 000 человек и заключили, что из-за употребления B12 риск развития рака легких вырос на 30%, а из-за употребления B6 — на 4 микро%. 98 процентов выше, чем у мужчин, которые не принимали витамины группы B», — рассказал о результатах исследований ученый.

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Те, кто принимает эти витаминные добавки, вдвое чаще болеют раком, а те, кто еще и курит — втрое, а то и вчетверо, отметил эксперт. Поэтому особенно опасны они для курящих мужчин.

Напоминаем, что рак легких длительное время может быть бессимптомным. симптомы.