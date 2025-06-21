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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Келлог зустрівся з Лукашенком у Мінську: перші подробиці

На порядку денному переговорів делегацій були міжнародна проблематика і загалом ситуація у світі,.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Олександр Лукашенко.

Олександр Лукашенко. / © Associated Press

Спецпредставник США Кіт Келлог зустрівся з білоруським диктатором Олександром Лукашенком у Мінську.

Про це повідомляють білоруські медіа, зокрема Пул-Первого і BELTA.

Зазначається, що зустріч білоруської та американської делегацій відбулася у Палаці Незалежності. Лукашенко привітав візит американців до Білорусі та наголосив, мовляв, своїм приїздом Келлог “наробив у світі багато шуму”.

"Дуже радий, пане генерале, зустрітися з вами. Я дуже сподіваюся, що наша бесіда буде дуже щирою, відкритою. Інакше чого зустрічатися? Якщо мудрувати, хитрувати один перед одним, ми результату не досягнемо", - наголосив білоруський “президент”.

Окрім того, Лукашенко пообіцяв, що Келлог буде в безпеці та що більше, “за цей час не станеться жодної ескалації не лише у Білорусі, а й навколо нас".

Нагадаємо, днями Reuters повідомило, що Кіт Келлог планує відвідати Білорусь. За інформацією видання, спецпредставник у приватних розмовах зобразив поїздку як крок, що може допомогти розпочати мирні переговори, спрямовані на припинення війни РФ проти України”, - пише видання з посиланням на своїх співбесідників.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк мету візиту Келлога пояснює тим, що американський політик шукає можливості розширити діалогове вікно з Росією.

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