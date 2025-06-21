На Харківщині потонула автівка з людьми (фото)

У ДТП загинуло двоє осіб

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У Харківській області сталася жахлива ДТП — автівка впала у річку. Загинули водій та його 16-річна пасажирка.

Про це повідомили у поліції регіону.

«Водій автомобіля „ВАЗ-2110“ не впорався з керуванням та виїхав з лісової дороги у річку. Внаслідок падіння в воду транспортного засобу, 24-річний водій та 16-річна пасажирка загинули», — йдеться у повідомленні відомства.

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На місці аварії

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Нагадаємо, на Харківщині водій автівки скоїв подвійну ДТП — загинули його дружина та дитина. Чоловік не зміг пережити втрату рідних.