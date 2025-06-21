Ізраїль знову атакував ядерний об’єкт Ірану в Ісфагані: що відомо

Ізраїль атакував ядерний об’єкт Ірану в Ісфагані / © скриншот з відео

Реклама

Військово-повітряні сили Ізраїлю в ніч на суботу, 21 червня, завдали нову серію ударів по десятках цілей в Ірані, серед яких — ядерний об’єкт в Ісфагані.

Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зазначається, що в ударах було задіяно близько 50 винищувачів ЦАХАЛу, які скинули 150 боєприпасів.

Реклама

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що удари по іранському ядерному об’єкту в Ісфагані, який раніше вже був атакований, мали на меті завдати подальшої шкоди ядерній програмі Тегерана.

«На території об’єкту також був уражений завод з виробництва центрифуг та інші військові об’єкти іранського режиму в районі Ісфагану», — заявляють в ЦАХАЛі.

За словами ізраїльських військових, це завдало «значної шкоди» можливостям Ірану з виробництва центрифуг для збагачення урану.

Також під час атаки були «нейтралізовані» чотири іранські пускові установки балістичних ракет.

Реклама

Окрім цього, Ізраїль завдав ударів по вантажівках, які використовувалися для запуску Іраном безпілотників, а також по об’єктах зберігання балістичних ракет, ППО та радарах, повідомляє ЦАХАЛ.

Іранська сторона також підтвердила удар Ізраїлю в Ісфагані, передає CNN. За словами заступника губернатора провінції, витоку небезпечних матеріалів не сталося.

Нагадаємо, 13 червня Ізраїль вже атакував ядерний об’єкт в Ісфагані. Тоды було вбито дев’ять вчених та експертів, що брали участь у розробці ядерної програми Тегерана. У МАГАТЕ заявили, що внаслідок цього були пошкоджені чотири будівлі: центральна хімічна лабораторія, завод із переробки урану, підприємство з виробництва палива для тегеранського реактора та об’єкт з обробки збагаченого металевого урану, який перебував на етапі будівництва.