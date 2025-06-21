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Ізраїль знову атакував ядерний об’єкт Ірану в Ісфагані: що відомо
Ізраїль завдав масованого удару по ядерному об’єкту в Ірані: дізнайтеся усі подробиці атаки та її наслідки для Тегерана.
Військово-повітряні сили Ізраїлю в ніч на суботу, 21 червня, завдали нову серію ударів по десятках цілей в Ірані, серед яких — ядерний об’єкт в Ісфагані.
Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Зазначається, що в ударах було задіяно близько 50 винищувачів ЦАХАЛу, які скинули 150 боєприпасів.
Армія оборони Ізраїлю заявляє, що удари по іранському ядерному об’єкту в Ісфагані, який раніше вже був атакований, мали на меті завдати подальшої шкоди ядерній програмі Тегерана.
«На території об’єкту також був уражений завод з виробництва центрифуг та інші військові об’єкти іранського режиму в районі Ісфагану», — заявляють в ЦАХАЛі.
За словами ізраїльських військових, це завдало «значної шкоди» можливостям Ірану з виробництва центрифуг для збагачення урану.
Також під час атаки були «нейтралізовані» чотири іранські пускові установки балістичних ракет.
Окрім цього, Ізраїль завдав ударів по вантажівках, які використовувалися для запуску Іраном безпілотників, а також по об’єктах зберігання балістичних ракет, ППО та радарах, повідомляє ЦАХАЛ.
Іранська сторона також підтвердила удар Ізраїлю в Ісфагані, передає CNN. За словами заступника губернатора провінції, витоку небезпечних матеріалів не сталося.
Нагадаємо, 13 червня Ізраїль вже атакував ядерний об’єкт в Ісфагані. Тоды було вбито дев’ять вчених та експертів, що брали участь у розробці ядерної програми Тегерана. У МАГАТЕ заявили, що внаслідок цього були пошкоджені чотири будівлі: центральна хімічна лабораторія, завод із переробки урану, підприємство з виробництва палива для тегеранського реактора та об’єкт з обробки збагаченого металевого урану, який перебував на етапі будівництва.