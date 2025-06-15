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ДТП на Хмельниччині: стало відомо, чи були в авто працівники ТЦК
В Хмельницькому ТЦК спростували причетність до ДТП з бусом.
Автомобіль, що потрапив у ДТП в Ізяславі (Хмельницька область), не належить військовослужбовцям Шепетівського району.
Про це розповіли у пресслужбі Хмельницького обласного ТЦК та СП на сторінці Facebook.
У мережі поширюється неправдива інформація про те, що автомобіль, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в місті Ізяслав Шепетівського району, нібито належить військовим Шепетівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Офіційно повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності. Ані транспортний засіб, ані військовослужбовці, які фігурують у відеоматеріалах, не мають жодного відношення до Шепетівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві мікроавтобус ТЦК, який перевозив мобілізованих, потрапив у ДТП. У Київському ТЦК стверджують, що аварію спровокував один із мобілізованих.