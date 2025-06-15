ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
495
Час на прочитання
1 хв

ДТП на Хмельниччині: стало відомо, чи були в авто працівники ТЦК

В Хмельницькому ТЦК спростували причетність до ДТП з бусом.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
ДТП

ДТП

Автомобіль, що потрапив у ДТП в Ізяславі (Хмельницька область), не належить військовослужбовцям Шепетівського району.

Про це розповіли у пресслужбі Хмельницького обласного ТЦК та СП на сторінці Facebook.

У мережі поширюється неправдива інформація про те, що автомобіль, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в місті Ізяслав Шепетівського району, нібито належить військовим Шепетівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Офіційно повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності. Ані транспортний засіб, ані військовослужбовці, які фігурують у відеоматеріалах, не мають жодного відношення до Шепетівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві мікроавтобус ТЦК, який перевозив мобілізованих, потрапив у ДТП. У Київському ТЦК стверджують, що аварію спровокував один із мобілізованих.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie