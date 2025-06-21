Секондгенд

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Популярність секондгенду зростає, але покупці можуть наражатися на небезпеку. Вживаний одяг може залишатися зараженим патогенами, які виживають на тканинах місяцями.

Про це повідомило видання The Conversation.

Будь-який одяг, який вже був у вжитку, контактував зі шкірою, а отже — з мільйонами бактерій, грибків і вірусів. Частина цих мікроорганізмів може виявитися небезпечною для нового власника, особливо якщо той має ослаблений імунітет.

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На тканинах можуть зберігатися бактерії Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Candida, вірус папіломи людини, кишкова паличка, сальмонела, ротавірус, норовірус, паразити, які викликають коросту або дерматити.

Ці патогени можуть виживати на різних типах тканин: на бавовні — до 90 днів, а на синтетиці — до 200. Висока вологість сприяє їхньому виживанню.

Навіть якщо продавці стверджують, що одяг уже випраний, експерти радять не ризикувати — особливо людям із ослабленим імунним захистом.

Щоб знищити більшість мікроорганізмів, фахівці рекомендують прати речі з мийним засобом при температурі близько 60°C. Якщо тканина делікатна і не витримує високих температур, можна додати дезінфікуючий засіб. Також важливо прати одяг окремо від інших речей, щоб уникнути перехресного забруднення.

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Добре допомагає й попереднє замочування: на 2–3 години у теплій воді з антибактеріальним засобом. Після прання варто обробити речі гарячим повітрям — у сушарці або праскою з парою, знову ж таки при температурі не нижче 60°C.

Експерти радять прати не лише вживані речі, а й новий одяг перед першим носінням — на ньому також можуть бути шкідливі речовини або мікроби.

Раніше ми писали, що чоловік зіткнувся з несподіваними наслідками після того, як одягнув непраний светр із секондгенду. Його обличчя вкрилося маленькими горбами.