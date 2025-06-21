Секонд-хенд

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Популярность секонд-хенда растет, но покупатели могут подвергаться опасности. Подержанная одежда может оставаться зараженной патогенами, которые выживают на тканях месяцами.

Об этом сообщило издание The Conversation.

Любая одежда, которая уже была в употреблении, контактировала с кожей, а значит — с миллионами бактерий, грибков и вирусов. Часть этих микроорганизмов может оказаться опасной для нового владельца, особенно если тот имеет ослабленный иммунитет.

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На тканях могут сохраняться бактерии Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Candida, вирус папилломы человека, кишечная палочка, сальмонелла, ротавирус, норовирус, паразиты, которые вызывают чесотку или дерматиты.

Эти патогены могут выживать на разных типах тканей: на хлопке — до 90 дней, а на синтетике — до 200. Высокая влажность способствует их выживанию.

Даже если продавцы утверждают, что одежда уже постирана, эксперты советуют не рисковать — особенно людям с ослабленной иммунной защитой.

Чтобы уничтожить большинство микроорганизмов, специалисты рекомендуют стирать вещи с моющим средством при температуре около 60°C. Если ткань деликатная и не выдерживает высоких температур, можно добавить дезинфицирующее средство. Также важно стирать одежду отдельно от других вещей, чтобы избежать перекрестного загрязнения.

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Хорошо помогает и предварительное замачивание: на 2-3 часа в теплой воде с антибактериальным средством. После стирки стоит обработать вещи горячим воздухом — в сушилке или утюгом с паром, опять же при температуре не ниже 60°C.

Эксперты советуют стирать не только бывшие в употреблении вещи, но и новую одежду перед первым ношением — на ней также могут быть вредные вещества или микробы.

Ранее мы писали, что мужчина столкнулся с неожиданными последствиями после того, как надел нестиранный свитер из секонд-хенда. Его лицо покрылось маленькими буграми.