Россияне готовят самокаты для штурмов в Херсонской области — "АТЕШ"

Русский солдат / © Associated Press

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Командование 24-го мотострелкового полка российской армии заставляет своих военных самостоятельно собирать средства и покупать самокаты, которые россияне планируют использовать в штурмах. Также зафиксирована подготовка ВС РФ к проведению штурмовых действий в Херсонской области.

Об этом сообщает «АТЕШ».

Отмечается, что в районе Олешек происходит замена 28-го МСП из-за больших потерь в личном составе и подготовки к штурмовым действиям.

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«Бронированная техника давно в дефиците, поэтому выбор прост — либо на самокате, либо пешком», — рассказали в «АТЕШ».

Сами российские военные в таких условиях «подавлены».

Агенты движения «АТЕШ» также отмечают, что «мясные штурмы» россиян будут продолжаться, однако уже будут происходить на самокатах — и для военных ВС РФ, которые эти транспортные средства смогут приобрести.

Ранее партизаны сообщили, что семьи офицеров в панике бегут из Крыма.

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