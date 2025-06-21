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Россияне готовят самокаты для штурмов в Херсонской области — "АТЕШ"
Российские военные самостоятельно собирают деньги на самокаты для штурмов, говорят партизаны.
Командование 24-го мотострелкового полка российской армии заставляет своих военных самостоятельно собирать средства и покупать самокаты, которые россияне планируют использовать в штурмах. Также зафиксирована подготовка ВС РФ к проведению штурмовых действий в Херсонской области.
Об этом сообщает «АТЕШ».
Отмечается, что в районе Олешек происходит замена 28-го МСП из-за больших потерь в личном составе и подготовки к штурмовым действиям.
«Бронированная техника давно в дефиците, поэтому выбор прост — либо на самокате, либо пешком», — рассказали в «АТЕШ».
Сами российские военные в таких условиях «подавлены».
Агенты движения «АТЕШ» также отмечают, что «мясные штурмы» россиян будут продолжаться, однако уже будут происходить на самокатах — и для военных ВС РФ, которые эти транспортные средства смогут приобрести.
Ранее партизаны сообщили, что семьи офицеров в панике бегут из Крыма.