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- Війна
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Росіяни готують самокати для штурмів на Херсонщині — "АТЕШ"
Російські військові самостійно збирають гроші на самокати для штурмів, кажуть партизани.
Командування 24-го мотострілецького полку російської армії примушує своїх військових самостійно збирати кошти та купувати самокати, які росіяни планують використовувати у штурмах. Також зафіксовано підготовку ЗС РФ до проведення штурмових дій на Херсонщині.
Про це повідомляє «АТЕШ».
Зазначається, що в районі Олешок відбувається заміна 28-го МСП через великі втрати в особовому складі та підготовка до штурмових дій.
«Броньована техніка давно в дефіциті, тому вибір простий — або на самокаті, або пішки», — розповіли в «АТЕШ».
Самі російські військові за таких умов «пригнічені».
Агенти руху «АТЕШ» також зазначають, що «м’ясні штурми» росіян продовжуватимуться, однак вже будуть відбуватися на самокатах — і для тих військових ЗС РФ, які ці транспортні засоби зможуть придбати.
Раніше партизани повідомили, що родини офіцерів у паніці тікають з Криму.