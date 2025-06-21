Надя Дорофеева похвасталась своими формами в купальнике и как отдохнула с мужем

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / © instagram.com/nadyadorofeeva

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Украинская певица Надя Дорофеева показала кадры своего романтического отпуска с мужем, ресторатором Мишей Кацуриным.

После напряженных недель супруги решили сбежать из шумного Киева в спокойную и живописную Волынскую область. Звезды выбрали для путешествия отель среди природы, где смогли наконец расслабиться и побыть наедине.

В своем фотоблоге Надя опубликовала серию уютных кадров из зеленой локации, в частности - фото в купальнике, на котором продемонстрировала свою стройную фигуру.

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Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

Среди трогательных фотографий — кадры с возлюбленным, дни у костра и моменты единения с природой. В заметке артистка призналась, что именно этот короткий отдых помог ей выдохнуть после эмоционально сложного периода. И напоследок она поблагодарила мужа за такую возможность.

"Последняя неделя эмоционально была просто жесть. И морально, и физически уже надо было остановиться и выдохнуть. Спасибо, Миша, за эти несколько дней", - написала певица.

Миша Кацурин на отдыхе / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, в комплексе отдыха Миша Кацурин недавно отпраздновал день рождения. Надя Дорофеева поздравила его и показала забавное фото.