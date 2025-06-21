Солист "Антител" Тарас Тополя честно высказался о возможном выходе из группы

Тарас Тополя / © YouTube-канал Марічка

Реклама

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя высказался о возможности создания сольной карьеры.

Артист в интервью на YouTube-канале Марички Падалко отметил, что полностью ассоциирует себя с коллективом, в котором выступает более полутора десятков лет, и пока не видит себя вне этого творческого объединения. По словам музыканта, даже если его имя будет появляться отдельно, то речь всегда будет идти о группе, а не об индивидуальном исполнителе.

"Антитела" очень осторожны с дуэтами в принципе. Тарас Тополя же не сольный проект, это "Антитела". И я этот сольный проект не хочу и не собираюсь", - отметил музыкант.

Реклама

Тарас Тополя / © YouTube-канал Марічка

Тополя не исключает, что в будущем может появиться совместная работа с его женой, певицей Еленой Тополей. Впрочем, говорит, что это будет не как часть его сольного старта, а как отдельный тематический проект ближе к завершению карьеры.

"Возможно, когда-то уже в конце карьеры музыкальной мы создадим отдельный проект, где я с Еленой спою 20 украинских народных песен в современной обработке. А так, чтобы выйти в сольный проект и петь с кем-то как Тарас Тополя, то... Это может быть теоретически. Никогда не говори никогда, но пока не рассматривается", - добавил звезда.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ТАРАС ТОПОЛЯ: чорний список «Антитіл», перший секс, новий ХІТ і…Безугла

Напомним, недавно Тарас Тополя признался, как относится к полуобнаженным фотосессиям жены Елены и влияет ли на ее контент в соцсетях.

Реклама