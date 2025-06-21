Соліст "Антитіл" Тарас Тополя чесно висловився про можливий вихід з гурту

Тарас Тополя / © YouTube-канал Марічка

Реклама

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя висловився про можливість створення сольної кар'єри.

Артист в інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко наголосив, що повністю асоціює себе з колективом, у якому виступає понад півтора десятка років, і наразі не бачить себе поза цим творчим об’єднанням. За словами музиканта, навіть якщо його ім’я з’являтиметься окремо, то мова завжди йтиме про гурт, а не про індивідуального виконавця.

"Антитіла" дуже обережні з дуетами в принципі. Тарас Тополя ж не сольний проєкт, це "Антитіла". І я цей сольний проєкт не хочу і не збираюсь", — зазначив музикант.

Реклама

© YouTube-канал Марічка

Тополя не виключає, що в майбутньому може з’явитися спільна робота з його дружиною, співачкою Оленою Тополею. Утім, говорить, що це буде не як частина його сольного старту, а як окремий тематичний проєкт ближче до завершення кар'єри.

"Можливо, колись вже наприкінці кар'єри музичної ми створимо окремий проєкт, де я з Оленою заспіваю 20 українських народних пісень в сучасній обробці. А так, щоб вийти в сольний проєкт і співати з кимось як Тарас Тополя, то… Це може бути теоретично. Ніколи не кажи ніколи, але поки не розглядається", — додав зірка.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ТАРАС ТОПОЛЯ: чорний список «Антитіл», перший секс, новий ХІТ і…Безугла

Нагадаємо, нещодавно Тарас Тополя зізнався, як ставиться до напівоголених фотосесій дружини Олени та чи впливає на її контент у соцмережах.

Реклама