Бузиновий сироп: простий рецепт ароматного напою

Бузиновий сироп / © Credits

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Домашній бузиновий сироп — це не лише основа для літніх напоїв які освіжають, а й справжній скарб у вашій кулінарній скарбничці. Рецептом приготування смачного та яскравого бузинового сиропу на своїй сторінці поділилася блогерка Tina Dehnfjeld.

Бузина має унікальний аромат із квітковими, медовими та цитрусовими нотами. Сироп з її квітів додає напоям витонченого смаку та відчуття літньої свіжості.

Крім того:

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Це натуральний інгредієнт без барвників і консервантів.

Він ідеально підходить для домашніх лимонадів, коктейлів або просто з газованою водою.

Можна додавати у чай, морозиво, йогурт або десерти.

Готується легко та швидко, з простих компонентів.

Інгредієнти Бузина (без стебел) 40 суцвіть Лимони 4 шт. Вода 1 л Цукор 500 г Лимонна кислота (за бажанням) 2 ч. л

Приготування

Обережно струсіть кожну квітку бузини, щоб позбутися комах. Відірвіть грубі зелені стебла (вони можуть гірчити). Наріжте лимони кружальцями чи четвертинками. Додайте до квітів у велику миску чи каструлю. Закип’ятіть 1 л води та залийте нею квіти з лимонами. Додайте цукор і (за бажанням) лимонну кислоту. Добре перемішайте. Накрийте кришкою чи харчовою плівкою та поставте у холодильник або інше прохолодне місце на 2–4 дні. Щодня перемішуйте суміш дерев’яною ложкою. Спочатку процідіть через сито, потім — через кілька шарів марлі чи чистий рушник для досягнення прозорості. Перелийте сироп у стерилізовані пляшки. Щільно закрутіть. Зберігайте у холодильнику до 2–3 тижнів. Сироп також можна заморозити порційно у лотках для льоду.

Використання

Класичний лимонад: 2 ст. л сиропу, газована вода, лід та скибка лимона або м’яти.

Hugo Spritz: ігристе вино, сироп, газована вода, м’ята та лайм.

Замість меду у чаї — сироп додає тонкого аромату.

Поради

Не зберігайте сироп у пластикових пляшках — краще скляні, із щільною кришкою.

Якщо квіти почали темніти чи з’явився кислий запах — не використовуйте їх.

Не використовуйте старі квіти: аромат вже не буде таким насиченим.

Бузиновий сироп — це не просто смачний напій, а справжнє втілення літа у пляшці. Натуральний, ароматний, універсальний — він прикрасить як звичайну щоденну трапезу, так і святковий вечір з друзями.