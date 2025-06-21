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Бузиновий сироп: простий рецепт ароматного напою
Коли у повітрі витає солодкий аромат бузини, саме час перетворити її цвіт у щось справді смачне.
Домашній бузиновий сироп — це не лише основа для літніх напоїв які освіжають, а й справжній скарб у вашій кулінарній скарбничці. Рецептом приготування смачного та яскравого бузинового сиропу на своїй сторінці поділилася блогерка Tina Dehnfjeld.
Бузина має унікальний аромат із квітковими, медовими та цитрусовими нотами. Сироп з її квітів додає напоям витонченого смаку та відчуття літньої свіжості.
Крім того:
Це натуральний інгредієнт без барвників і консервантів.
Він ідеально підходить для домашніх лимонадів, коктейлів або просто з газованою водою.
Можна додавати у чай, морозиво, йогурт або десерти.
Готується легко та швидко, з простих компонентів.
Інгредієнти
- Бузина (без стебел)
- 40 суцвіть
- Лимони
- 4 шт.
- Вода
- 1 л
- Цукор
- 500 г
- Лимонна кислота (за бажанням)
- 2 ч. л
Приготування
Обережно струсіть кожну квітку бузини, щоб позбутися комах. Відірвіть грубі зелені стебла (вони можуть гірчити).
Наріжте лимони кружальцями чи четвертинками. Додайте до квітів у велику миску чи каструлю.
Закип’ятіть 1 л води та залийте нею квіти з лимонами. Додайте цукор і (за бажанням) лимонну кислоту. Добре перемішайте.
Накрийте кришкою чи харчовою плівкою та поставте у холодильник або інше прохолодне місце на 2–4 дні. Щодня перемішуйте суміш дерев’яною ложкою.
Спочатку процідіть через сито, потім — через кілька шарів марлі чи чистий рушник для досягнення прозорості.
Перелийте сироп у стерилізовані пляшки. Щільно закрутіть.
Зберігайте у холодильнику до 2–3 тижнів. Сироп також можна заморозити порційно у лотках для льоду.
Використання
Класичний лимонад: 2 ст. л сиропу, газована вода, лід та скибка лимона або м’яти.
Hugo Spritz: ігристе вино, сироп, газована вода, м’ята та лайм.
Замість меду у чаї — сироп додає тонкого аромату.
Поради
Не зберігайте сироп у пластикових пляшках — краще скляні, із щільною кришкою.
Якщо квіти почали темніти чи з’явився кислий запах — не використовуйте їх.
Не використовуйте старі квіти: аромат вже не буде таким насиченим.
Бузиновий сироп — це не просто смачний напій, а справжнє втілення літа у пляшці. Натуральний, ароматний, універсальний — він прикрасить як звичайну щоденну трапезу, так і святковий вечір з друзями.