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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
14
Час на прочитання
2 хв

Бузиновий сироп: простий рецепт ароматного напою

Коли у повітрі витає солодкий аромат бузини, саме час перетворити її цвіт у щось справді смачне.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
2 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
170 ккал
Бузиновий сироп

Бузиновий сироп / © Credits

Домашній бузиновий сироп — це не лише основа для літніх напоїв які освіжають, а й справжній скарб у вашій кулінарній скарбничці. Рецептом приготування смачного та яскравого бузинового сиропу на своїй сторінці поділилася блогерка Tina Dehnfjeld.

Бузина має унікальний аромат із квітковими, медовими та цитрусовими нотами. Сироп з її квітів додає напоям витонченого смаку та відчуття літньої свіжості.

Крім того:

  • Це натуральний інгредієнт без барвників і консервантів.

  • Він ідеально підходить для домашніх лимонадів, коктейлів або просто з газованою водою.

  • Можна додавати у чай, морозиво, йогурт або десерти.

  • Готується легко та швидко, з простих компонентів.

Інгредієнти

Бузина (без стебел)
40 суцвіть
Лимони
4 шт.
Вода
1 л
Цукор
500 г
Лимонна кислота (за бажанням)
2 ч. л

Приготування

  1. Обережно струсіть кожну квітку бузини, щоб позбутися комах. Відірвіть грубі зелені стебла (вони можуть гірчити).

  2. Наріжте лимони кружальцями чи четвертинками. Додайте до квітів у велику миску чи каструлю.

  3. Закип’ятіть 1 л води та залийте нею квіти з лимонами. Додайте цукор і (за бажанням) лимонну кислоту. Добре перемішайте.

  4. Накрийте кришкою чи харчовою плівкою та поставте у холодильник або інше прохолодне місце на 2–4 дні. Щодня перемішуйте суміш дерев’яною ложкою.

  5. Спочатку процідіть через сито, потім — через кілька шарів марлі чи чистий рушник для досягнення прозорості.

  6. Перелийте сироп у стерилізовані пляшки. Щільно закрутіть.

  7. Зберігайте у холодильнику до 2–3 тижнів. Сироп також можна заморозити порційно у лотках для льоду.

Використання

  • Класичний лимонад: 2 ст. л сиропу, газована вода, лід та скибка лимона або м’яти.

  • Hugo Spritz: ігристе вино, сироп, газована вода, м’ята та лайм.

  • Замість меду у чаї — сироп додає тонкого аромату.

Поради

  • Не зберігайте сироп у пластикових пляшках — краще скляні, із щільною кришкою.

  • Якщо квіти почали темніти чи з’явився кислий запах — не використовуйте їх.

  • Не використовуйте старі квіти: аромат вже не буде таким насиченим.

Бузиновий сироп — це не просто смачний напій, а справжнє втілення літа у пляшці. Натуральний, ароматний, універсальний — він прикрасить як звичайну щоденну трапезу, так і святковий вечір з друзями.

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