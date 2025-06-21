Как ВСУ сорвали наступление россиян: подробности

ВСУ на фронте / © Associated Press

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Украинские военные заранее узнали о намерениях противника активизировать боевые действия на отдельном направлении.

Об этом в эфире телеканала «Мы-Украина» рассказал пресс-офицер бригады, майор Национальной гвардии Украины Максим Таран.

«Мы знали о количестве резервов и о том, что противник будет в этом направлении увеличивать наступательные действия. Готовились к этому заранее — потому и были готовы», — отметил Таран.

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Он также объяснил, как именно военные получили столь важную информацию. Значительную роль сыграли допросы пленных, которые поделились деталями о передвижении личного состава и усилении резервов.

«Это для нас не новость. Это происходит постоянно — этапами, по сезонам: противник концентрирует силы на одном из направлений, после чего наращивает наступление», — добавил офицер.

Кроме этого, важную роль в сборе разведданных сыграла аэроразведка. Конкретно она дозволяет выявлять передвижение техники, концентрацию сил и даже отдельные инженерные работы неприятеля.

По словам Тарана, информация о подготовке наступления позволила бригаде не только укрепить позиции, но и нанести врагу потери еще до начала активных боевых действий. Таким образом, украинские силы смогли не только удержать позицию, но и нарушить оперативные планы россиян.

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Напомним, ситуация в Покровском направлении остается наиболее напряженной — российские войска не только интенсивно атакуют, но и наращивают группировки для новых наступлений. За последние сутки оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ, используя преимущество в живой силе, в частности в районах Русиного Яра, Полтавки, Коптевого, Разиного, Елизаветовки и Малиновки.

На отдельном участке фронта — в направлении Новооленовки и Новоторецкого — враг привлек к штурму три боевых бронированных машины. Благодаря слаженным действиям украинских подразделений эту технику удалось вывести из строя и уничтожить.