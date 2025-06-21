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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Загорілася та впала: вісім людей загинуло через аварію повітряної кулі

У Бразилії повітряна куля з 21 пасажиром загорілася та розбилася. Загинуло вісім людей.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Повітряна куля

Повітряна куля / © Unsplash

У бразильському штаті Санта-Катарина загорілася та розбилася повітряна куля із 21 людиною на борту.

Трагедія сталася у суботу, 21 червня, повідомляє Metropoles.

Місцеві жителі опублікували в соцмережах фото та відео, на яких видно, як повітряна куля загоряється та падає.

Момент загорання повітряної кулі у Бразилії / скриншот Metropoles

Момент загорання повітряної кулі у Бразилії / скриншот Metropoles

Інцидент стався під час польоту над містом Прайя-Гранде, яке знаходиться на півдні штату Санта-Катарина. Це місто часто називають «Столицею каньйонів» та «Столицею повітряних куль».

Попередні повідомлення свідчать, що аварія трапилася неподалік від місцевого медичного закладу.

Під час падіння на борту повітряної перебувала 21 людина, із 13 вдалося вижити, вісім — загинуло.

Постраждалим надали медичну допомогу та госпіталізували.

Справу розвідуватиме поліція штату.

Раніше, у Туреччині знали краху дві повітряні кулі з туристами — загинула одна людина, 12 постраждали.

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