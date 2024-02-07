Повітряна куля врізалась у високовольтну лінію – люди загинули

Повітряна куля врізалась у високовольтну лінію.
У центральній частині Грузії, неподалік від села Асуреті, 7 лютого повітряна куля під час польоту врізалась у високовольтну лінію електропередач, загинули троє людей.
Про це повідомляє видання "Грузія Online".
На момент інциденту у повітряній кулі перебували три людини, зокрема, оператор телекомпанії "Формула", який здійснював зйомку.
Нагадаємо, дівчина роками писала повідомлення на телефон покійного батька і отримала відповідь (фото).
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