Повітряна куля врізалась у високовольтну лінію – люди загинули

У центральній частині Грузії, неподалік від села Асуреті, 7 лютого повітряна куля під час польоту врізалась у високовольтну лінію електропередач, загинули троє людей.

Про це повідомляє видання "Грузія Online".

На момент інциденту у повітряній кулі перебували три людини, зокрема, оператор телекомпанії "Формула", який здійснював зйомку.

Нагадаємо, дівчина роками писала повідомлення на телефон покійного батька і отримала відповідь (фото).

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