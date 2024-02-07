Росіяни били по Харкову ракетами з КНДР: деталі

Про активну співпрацю між країнами в напрямку постачання зброї відомо давно.

Фахівці встановили, що окупанти вранці 7 лютого вдарили по Харкову ракетами, які вироблені в КНДР. Йдеться про HWASON 11GA (KN-23).

Про це повідомив керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

По Харкову 7 лютого били ракетами з КНДР

Так, дві з п'яти ракет, випущених сьогодні вранці по Харкову, північнокорейського виробництва.

"Металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони. Попередні висновки спеціалістів – це північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23)", – наголосив Болвінов.

По Харкову 7 лютого били ракетами з КНДР / Фото: Facebook Сергій Болвінов

Нагадаємо, російська армія рано вранці 7 лютого вгатила по Харкову ракетами С-300. Зафіксовані влучання у Слобідському районі. Є пошкодження нежитлової інфраструктури, легкі травми отримала 52-річна жінка.

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