Россияне били по Харькову ракетами из КНДР: детали

Об активном сотрудничестве между странами в направлении поставки оружия известно давно.

Специалисты установили, что оккупанты утром 7 февраля ударили по Харькову ракетами, произведенными в КНДР. Речь идет о HWASON 11GA (KN-23).

Об этом сообщил руководитель следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

По Харкову 7 лютого били ракетами з КНДР

Так, две из пяти ракет, выпущенных сегодня утром по Харькову, северокорейского производства.

"Металлические обломки баллистических ракет взрывотехники собрали на территории промышленной зоны. Предварительные выводы специалистов – это северокорейские ракеты HVASON 11GA (KN-23)", – подчеркнул Болвинов.

По Харкову 7 лютого били ракетами з КНДР / Фото: Facebook Сергей Болвинов

Напомним, российская армия рано утром 7 февраля устроила по Харькову ракетами С-300. Зафиксированы попадания в Слободском районе. Есть повреждения нежилой инфраструктуры, легкие травмы получила 52-летняя женщина.

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