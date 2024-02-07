Россияне били по Харькову ракетами из КНДР: детали

Об активном сотрудничестве между странами в направлении поставки оружия известно давно.
Специалисты установили, что оккупанты утром 7 февраля ударили по Харькову ракетами, произведенными в КНДР. Речь идет о HWASON 11GA (KN-23).
Об этом сообщил руководитель следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.
Так, две из пяти ракет, выпущенных сегодня утром по Харькову, северокорейского производства.
"Металлические обломки баллистических ракет взрывотехники собрали на территории промышленной зоны. Предварительные выводы специалистов – это северокорейские ракеты HVASON 11GA (KN-23)", – подчеркнул Болвинов.
Напомним, российская армия рано утром 7 февраля устроила по Харькову ракетами С-300. Зафиксированы попадания в Слободском районе. Есть повреждения нежилой инфраструктуры, легкие травмы получила 52-летняя женщина.
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