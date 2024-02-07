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В Харькове есть "прилеты": детали от ОВА

В Харькове есть "прилеты": детали от ОВА

Ракетный удар / Фото: ТСН.ua

В городе зафиксированы повреждения нежилой инфраструктуры.

В ходе ракетной атаки по Харькову 7 февраля зафиксированы попадания российских ракет в Слободском районе.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"По предварительной информации, зафиксированы попадания в Слободском районе Харькова. Есть повреждения нежилой инфраструктуры", – говорится в заявлении.

Глава ОВА добавил, что пострадавших нет. Продолжается осмотр мест.

Затем Синегубов призвал не выходить из укрытий, ведь над Харьковщиной зафиксированы еще ракеты.

Заметим, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за ракетной угрозы со стороны РФ.

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