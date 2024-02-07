В Сумской области прогремели 123 взрыва

Стала известна ситуация на приграничных Сумщинах по состоянию на 21.00 6 февраля 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

В течение дня россияне совершили 31 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 123 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Шалыгинская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская громады.

Хотинская громада: совершены минометные обстрелы (10 взрывов) и авиаудар (4 взрыва).

Краснопольская громада: враг бил из минометов (19 взрывов), артиллерии (14 взрывов) и FPV-дроном (1 взрыв). Кроме того, произошел сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).

Белопольская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (7 взрывов), гранатометный обстрел (11 взрывов), минометные обстрелы (22 взрыва), а также танковые обстрелы (4 взрыва).

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Середино-будская громада: совершен минометный обстрел (9 взрывов).

Эсманьская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию общины.

Зноб-новгородская громада: был минометный обстрел (3 взрыва).

Шалыгинская громада: зафиксирован минометный обстрел (2 взрыва) и артобстрел (3 взрыва).

Великописаревское общество: враг ударил из артиллерии (3 взрыва).

Новослободская громада: совершен минометный обстрел (4 взрыва).

Напомним, что российские ДРГ пытаются постоянно прорвать госграницу Украины в приграничных Сумской , Черниговской и Богодуховском районе Харьковской областей.

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