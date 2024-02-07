Воздушные Силы ВСУ подтвердили взлет вражеских самолетов

Не пренебрегайте воздушной тревогой.
Состоялся взлет нескольких бортов Ту-95 с аэродрома Оленья (Мурманская область, РФ).
Информацию мониторинговых каналов подтвердили Воздушные Силы ВСУ.
Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – около 5 утра.
"Следите за нашими сообщениями. В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие", — отметили в ВС ВСУ.
Напоминаем, что в ночь на 7 февраля 2024 года враг снова атаковал Украину беспилотниками.
Также мониторинговые каналы предупредили о вылете 9 вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.
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