Воздушные Силы ВСУ подтвердили взлет вражеских самолетов

Состоялся взлет нескольких бортов Ту-95 с аэродрома Оленья (Мурманская область, РФ).

Информацию мониторинговых каналов подтвердили Воздушные Силы ВСУ.

Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – около 5 утра.

"Следите за нашими сообщениями. В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие", — отметили в ВС ВСУ.

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Напоминаем, что в ночь на 7 февраля 2024 года враг снова атаковал Украину беспилотниками.

Также мониторинговые каналы предупредили о вылете 9 вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

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