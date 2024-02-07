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Повітряні Сили ЗСУ підтвердили зліт ворожих літаків

Повітряні Сили ЗСУ підтвердили зліт ворожих літаків

Не нехтуйте особистою безпекою / Фото: ТСН.ua

Не нехтуйте повітряної тривогою.

Відбувся зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому Оленья (Мурманська область, РФ).

Інформацію моніторингових каналів підтвердили Повітряні Сили ЗСУ. 

Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – біля 5-ї ранку.

"Слідкуйте за нашими повідомленнями. У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття", - зауважили у ПС ЗСУ. 

Нагадуємо, що у ніч проти 7 лютого 2024 року ворог знову атакував Україну безпілотниками

Також моніторингові канали попередили про виліт 9 ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95мс

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