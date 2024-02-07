Повітряні Сили ЗСУ підтвердили зліт ворожих літаків

Відбувся зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому Оленья (Мурманська область, РФ).

Інформацію моніторингових каналів підтвердили Повітряні Сили ЗСУ.

Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – біля 5-ї ранку.

"Слідкуйте за нашими повідомленнями. У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття", - зауважили у ПС ЗСУ.

Також читайте В Умані та Новомосковську пролунали вибухи - моніторингові канали

Нагадуємо, що у ніч проти 7 лютого 2024 року ворог знову атакував Україну безпілотниками.

Також моніторингові канали попередили про виліт 9 ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.