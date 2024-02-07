Враг снова атаковал Украину беспилотниками: находитесь в укрытиях

На юге Украины орудуют вражеские беспилотники.

Мониторинговые каналы сообщают о звуках взрывов в Кировоградской и Херсонской областях, а в Николаевской области работает ПВО.

Воздушные Силы ВСУ информируют, что:

Несколько групп "шахедов" на юге Николаевщины, на границе Николаевской и Одесской областях двигаются на северо-запад!

Несколько групп "шахедов" на севере Николаева и на юге Кировоградщины — курсом на север.

Группа "шахедов" на границе Кировоградщины и Днепропетровщины направляется на северо-восток.

Воздушная тревога объявлена в ряде украинских областей на юге.

Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

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