Враг снова атаковал Украину беспилотниками: находитесь в укрытиях

Украинцев ждет очередная тревожная ночь.
На юге Украины орудуют вражеские беспилотники.
Мониторинговые каналы сообщают о звуках взрывов в Кировоградской и Херсонской областях, а в Николаевской области работает ПВО.
Воздушные Силы ВСУ информируют, что:
- Несколько групп "шахедов" на юге Николаевщины, на границе Николаевской и Одесской областях двигаются на северо-запад!
- Несколько групп "шахедов" на севере Николаева и на юге Кировоградщины — курсом на север.
- Группа "шахедов" на границе Кировоградщины и Днепропетровщины направляется на северо-восток.
Воздушная тревога объявлена в ряде украинских областей на юге.
Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.
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