Астрологический прогноз на 7 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно вернуться к решению старых проблем, взглянув на них под новым углом зрения.
Символ дня: трезубец Нептуна.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый, аметистовый.
Счастливые камни дня: изумруд (избавляет от пессимизма и меланхолии, отгоняет плохие сны, укрепляет память, дарит возможность предвидеть будущее), адуляр (успокаивает, отгоняет негативную энергию), селенит (дарит лад и покой в семье).
За какую часть тела отвечает: ноги – от колен и ниже.
Болезни дня: возможны проблемы с лимфатической системой и кровью, во избежание травм необходимо умерить физическую активность, но и отказываться от нее не стоит – заниматься спортом желательно в меру.
Питание дня: питание должно быть умеренным, основной упор желательно сделать на овощах и фруктах, исключив из рациона картофель и цитрусовые.
Стрижка дня: один из лучших дней для посещения парикмахерской.
Дачные работы дня: можно сеять семена на рассаду.
Магия и мистика дня: можно медитировать на текущую воду и проводить ритуалы, использующие магическую силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются в самом скором будущем.
Табу дня: необходимо опасаться переохлаждения.
Цитата дня: "Ваше время ограничено, не тратьте его, проживая чужую жизнь" (Стив Джобс).
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