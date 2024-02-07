Астрологический прогноз на 7 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно вернуться к решению старых проблем, взглянув на них под новым углом зрения.

Символ дня: трезубец Нептуна.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый, аметистовый.

Счастливые камни дня: изумруд (избавляет от пессимизма и меланхолии, отгоняет плохие сны, укрепляет память, дарит возможность предвидеть будущее), адуляр (успокаивает, отгоняет негативную энергию), селенит (дарит лад и покой в семье).

За какую часть тела отвечает: ноги – от колен и ниже.

Болезни дня: возможны проблемы с лимфатической системой и кровью, во избежание травм необходимо умерить физическую активность, но и отказываться от нее не стоит – заниматься спортом желательно в меру.

Питание дня: питание должно быть умеренным, основной упор желательно сделать на овощах и фруктах, исключив из рациона картофель и цитрусовые.

Стрижка дня: один из лучших дней для посещения парикмахерской.

Дачные работы дня: можно сеять семена на рассаду.

Магия и мистика дня: можно медитировать на текущую воду и проводить ритуалы, использующие магическую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются в самом скором будущем.

Табу дня: необходимо опасаться переохлаждения.

Цитата дня: "Ваше время ограничено, не тратьте его, проживая чужую жизнь" (Стив Джобс).

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