Астрологічний прогноз на 7 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна повернутись до вирішення старих проблем, глянувши на них під новим кутом зору.

Символ дня: Тризуб Нептуна.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: синій, волошковий, сапфіровий, аметистовий.

Щасливе каміння дня: смарагд (позбавляє песимізму та меланхолії, відганяє погані сни, зміцнює пам'ять, дарує можливість передбачати майбутнє), адуляр (заспокоює, відганяє негативну енергію), селеніт (дарує лад і спокій у сім'ї).

За яку частину тіла відповідає: ноги – від колін і нижче.

Хвороби дня: можливі проблеми з лімфатичною системою та кров'ю, щоб уникнути травм, необхідно стримати фізичну активність, але й відмовлятися від неї не варто. займатися спортом бажано в міру.

Харчування дня: харчування має бути помірним, основний натиск бажано зробити на овочах та фруктах, виключивши з раціону картопля та цитрусові.

Стрижка дня: один із найкращих днів для відвідування перукарні.

Дачні роботи дня: можна сіяти насіння на розсаду.

Магія та містика дня: можна медитувати на проточну воду та проводити ритуали, що використовують магічну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими і збуваються в найближчому майбутньому.

Табу дня: необхідно побоюватися переохолодження.

Цитата дня: «Ваш час обмежений, не витрачайте його, проживаючи чуже життя» (Стів Джобс).

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