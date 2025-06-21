В Україні будуть штрафувати певну категорію водіїв: кого це торкнеться

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Після гучного інциденту з дрифтом у центрі Києва під час Дня жалоби 18 червня, присвяченого жертвам російського ракетного удару, українська влада посилює контроль за водіями, які порушують громадський порядок на дорогах.

Про це заявив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, пише UA.Motors.

За його словами, КМВА вже звернулася до Патрульної поліції з проханням посилити контроль над використанням гучних транспортних засобів, зокрема автомобілів із модифікованими вихлопними системами — «прямоточними глушниками» та «подвійною спортивною системою».

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«Такі втручання в конструкцію авто не лише порушують тишу в містах, а й у деяких випадках нагадують звук ворожих дронів, що може дезорієнтувати системи ППО, ” — зазначив Ткаченко.

КМВА розробляє комплексні заходи для боротьби з дрифтом і шумом у населених пунктах. Йдеться як про законодавчі ініціативи, так і про оперативний контроль з боку поліції. Уже сьогодні в окремих регіонах України діє місцева відповідальність за перевищення допустимого рівня шуму.

На загальнодержавному рівні наразі перебуває на розгляді законопроєкт №9564, зареєстрований ще у 2023 році. Він передбачає значне посилення відповідальності для водіїв, які порушують тишу під час воєнного стану.

Згідно з проєктом, за керування автомобілем із гучним вихлопом у населеному пункті під час війни передбачається штраф у розмірі 17 000 гривень. У разі повторного порушення протягом року сума зростає до 34 000 гривень, а також можливе тимчасове позбавлення водійських прав на строк до шести місяців.

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Експерти наголошують, що під час війни дотримання тиші є не лише етичним, а й безпековим питанням. Саме тому влада обіцяє жорстко реагувати на водіїв, які ігнорують суспільну відповідальність і продовжують шуміти вулицями українських міст.

Нагадаємо, в Україні водіям заборонили ремонтувати, обслуговувати або мити свої автомобілі у дворах, на вулицях та в інших громадських місцях. Тепер такі дії вважаються порушенням правил благоустрою населених пунктів і можуть призвести до штрафів.