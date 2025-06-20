- Дата публікації
-
- Категорія
- Новини
- Кількість переглядів
- 191
- Час на прочитання
- 2 хв
Як перевірити реальний пробіг авто перед купівлею: 7 простих способів
Дізнайтесь, як самостійно перевірити реальний пробіг вживаного авто.
Коли купуєте авто з пробігом, будьте обережні — скручений одометр може коштувати вам дорогого ремонту. Як не потрапити на гачок - далі в матеріалі.
Про це пише SUV News, передає vnedorozhnik.
1. Перевірте VIN-код онлайн
Скористайтеся сервісами carVertical, AutoCheck, VIN-info, МВС тощо. Вони покажуть історію пробігу, ДТП і ТО. Якщо цифри не збігаються — щось не так.
2. Подивіться на салон
Стерті педалі, потерте кермо, продавлене сидіння чи кнопки — усе це може свідчити про великий пробіг, навіть якщо одометр «скромний».
3. Загляньте під капот
Корозія, зношені шланги, масло або нова фарба на двигуні — ознаки частого ремонту або віку машини.
4. Перевірте гальма і підвіску
Зношені диски, амортизатори, стійки — це вже не «до 100 тис. км». Можливо, авто пройшло значно більше.
5. Підключіть OBD-II сканер
Навіть якщо одометр скручено, комп’ютер може зберегти справжній пробіг. Сканер типу ELM327 допоможе дізнатися правду.
6. Перевірте сервісну книжку
Оригінальна книжка з датами, штампами й записами ТО — надійне джерело. Якщо вона виглядає підробною — варто замислитись.
7. Перевірте через митницю або страхові бази
Особливо для авто з Європи — іноді можна знайти пробіг на момент ввезення або після аварій.
Нагадаємо, в Україні тепер за так званий сигнал подяки на дорозі аварійкою можна отримали штраф у 425 грн або втратити права на рік.