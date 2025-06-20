ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
191
Час на прочитання
2 хв

Як перевірити реальний пробіг авто перед купівлею: 7 простих способів

Дізнайтесь, як самостійно перевірити реальний пробіг вживаного авто.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як перевірити реальний пробіг авто перед купівлею: 7 простих способів

Як самостійно перевірити реальний пробіг вживаного авто / © Pixabay

Коли купуєте авто з пробігом, будьте обережні — скручений одометр може коштувати вам дорогого ремонту. Як не потрапити на гачок - далі в матеріалі.

Про це пише SUV News, передає vnedorozhnik.

1. Перевірте VIN-код онлайн

Скористайтеся сервісами carVertical, AutoCheck, VIN-info, МВС тощо. Вони покажуть історію пробігу, ДТП і ТО. Якщо цифри не збігаються — щось не так.

2. Подивіться на салон

Стерті педалі, потерте кермо, продавлене сидіння чи кнопки — усе це може свідчити про великий пробіг, навіть якщо одометр «скромний».

3. Загляньте під капот

Корозія, зношені шланги, масло або нова фарба на двигуні — ознаки частого ремонту або віку машини.

4. Перевірте гальма і підвіску

Зношені диски, амортизатори, стійки — це вже не «до 100 тис. км». Можливо, авто пройшло значно більше.

5. Підключіть OBD-II сканер

Навіть якщо одометр скручено, комп’ютер може зберегти справжній пробіг. Сканер типу ELM327 допоможе дізнатися правду.

6. Перевірте сервісну книжку

Оригінальна книжка з датами, штампами й записами ТО — надійне джерело. Якщо вона виглядає підробною — варто замислитись.

7. Перевірте через митницю або страхові бази

Особливо для авто з Європи — іноді можна знайти пробіг на момент ввезення або після аварій.

Нагадаємо, в Україні тепер за так званий сигнал подяки на дорозі аварійкою можна отримали штраф у 425 грн або втратити права на рік.

Читайте також

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
191
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie