Як перевірити реальний пробіг авто перед купівлею: 7 простих способів

Як самостійно перевірити реальний пробіг вживаного авто / © Pixabay

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Коли купуєте авто з пробігом, будьте обережні — скручений одометр може коштувати вам дорогого ремонту. Як не потрапити на гачок - далі в матеріалі.

Про це пише SUV News, передає vnedorozhnik.

1. Перевірте VIN-код онлайн

Скористайтеся сервісами carVertical, AutoCheck, VIN-info, МВС тощо. Вони покажуть історію пробігу, ДТП і ТО. Якщо цифри не збігаються — щось не так.

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2. Подивіться на салон

Стерті педалі, потерте кермо, продавлене сидіння чи кнопки — усе це може свідчити про великий пробіг, навіть якщо одометр «скромний».

3. Загляньте під капот

Корозія, зношені шланги, масло або нова фарба на двигуні — ознаки частого ремонту або віку машини.

4. Перевірте гальма і підвіску

Зношені диски, амортизатори, стійки — це вже не «до 100 тис. км». Можливо, авто пройшло значно більше.

5. Підключіть OBD-II сканер

Навіть якщо одометр скручено, комп’ютер може зберегти справжній пробіг. Сканер типу ELM327 допоможе дізнатися правду.

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6. Перевірте сервісну книжку

Оригінальна книжка з датами, штампами й записами ТО — надійне джерело. Якщо вона виглядає підробною — варто замислитись.

7. Перевірте через митницю або страхові бази

Особливо для авто з Європи — іноді можна знайти пробіг на момент ввезення або після аварій.

Нагадаємо, в Україні тепер за так званий сигнал подяки на дорозі аварійкою можна отримали штраф у 425 грн або втратити права на рік.

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