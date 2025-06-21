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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Ворог завдав масованого удару по Ніжину: що відомо (фото)

Зафіксовано 10 вибухів на околиці міста.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
атака Шахедів

Атака Шахедів / © ТСН.ua

Увечері в суботу, 21 червня, російська терористична армія здійснила масовану атаку ударними дронами типу «Шахед» на місто Ніжин Чернігівської області.

Про це повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола.

«Наразі зафіксовано 10 вибухів на околиці міста та 1 вибух за межами громади, в сусідньому населеному пункті», — написав він у соцмережі Facebook.

Наслідки атаки наразі встановлюються.

«Наполегливо просимо всіх перебувати в безпечних місцях і стежити за офіційними повідомленнями», — закликав мешканців міста та громади Олександр Кодола.

Згодом голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що внаслідок ворожого удару у Ніжинському районі загинув один чоловік.

“На жаль, відомо про одного загиблого. Це цивільний чоловік”, - написав він.

/ © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

© Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

За інформацією голови ОВА, у селі, по якому ударив ворог, зруйновані та пошкоджені житлові будинки, господарча будівля і гараж.

/ © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

© Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Нагадаємо, 21 червня росіяни атакували Харків дроном «Молнія», уламки якого викликали пожежу в лісосмузі.

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