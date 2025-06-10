"Шахеди" атакували Чернігівщину: що відомо про пошкодження та постраждалих (фото)

Пошкоджене авто на Чернігівщині через російську атаку / © Національна поліція України

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Російська армія атакувала Чернігівську область безпілотниками «Шахед» у ніч проти 10 червня. У регіоні були пошкоджені будинок та кілька автомобілів, є поранені.

Про це повідомили начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус та інші органи влади.

Через російську дронову атаку по Чернігівщині були поранені двоє цивільних чоловіків віком 19 та 39 років. У Прилуцькому районі вибухнув ворожий безпілотник, ймовірно, типу «Герань-2» (російська назва «Шахеда»).

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Як повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА, внаслідок цього ж вибуху було пошкоджене авто.

Ще один вибух внаслідок падіння російського дрона стався у Ніжинському районі. Через це були пошкоджені вікна будинку, дві машини та автомобільний причіп.

За інформацією Оперативного командування «Північ», вибух унаслідок дронової атаки стався і у селі Берлози Чернігівського району. Там була пошкоджена господарська споруда.

На місці ворожих атак працюють поліцейські та фіксують наслідки цих ударів.

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Відомості про події внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про воєнні злочини.

За даними Чауса, за останню добу російські окупанти обстріляли 15 населених пунктів у семи громадах Чернігівщині. Загарбники застосовують безпілотники, артилерію, міномети, некеровані авіаційні ракети.

Руйнування у Чернігівській області через атаку 10 червня / © Національна поліція України

Руйнування у Чернігівській області через атаку 10 червня / © Національна поліція України

Нагадаємо, у ніч проти 10 червня Росія атакувала Україну 322 дронами і ракетами. Частину ворожих цілей збила протиповітряна оборона, але зафіксовані і влучання в 11 локаціях.

Найбільше цієї ночі дісталося Києву: пошкодження зафіксовані у семи районах. Зокрема, на Оболоні «прилетіло» по території житлового комплексу, були пошкоджені 18 будинків. За останніми даними, у лікарнях перебувають двоє постраждалих, чотирьом надали допомогу амбулаторно.

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