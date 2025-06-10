ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
817
Час на прочитання
1 хв

На фронті загинув український футбольний арбітр

Василь Гандзій віддав своє життя у боротьбі проти російських окупантів.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Василь Гандзій

Василь Гандзій / © УАФ

На війні проти російських загарбників загинув український футбольний арбітр Василь Гандзій.

Трагічну новину повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

Зазначається, що 43-річний Гандзій, який був арбітром Колегії футбольних арбітрів міста Києва, спостерігачем арбітражу, загинув на фронті 2 червня.

Гандзій – вихованець футбольної СДЮСШ "Зміна" (Київ), згодом він працював арбітром на матчах ДЮФЛ, а пізніше став і спостерігачем арбітражу ДЮФЛ, де гідно та професійно представляв Колегію футбольних арбітрів та спостерігачів міста Києва.

Українська асоціація футболу висловлює щирі співчуття рідним, близьким та друзям Василя.

Прощання з ним відбудеться 10 червня о 13:15 за адресою: вул. Новогоспітальна, 16 (морг військового шпиталю). Поховання – о 15:15 на Лісовому цвинтарі.

Раніше повідомлялося, що на війні з російськими окупантами загинув майстер спорту України зі стрибків у воду Микита Козубенко.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
817
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie