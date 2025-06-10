На фронті загинув український футбольний арбітр

Василь Гандзій / © УАФ

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На війні проти російських загарбників загинув український футбольний арбітр Василь Гандзій.

Трагічну новину повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

Зазначається, що 43-річний Гандзій, який був арбітром Колегії футбольних арбітрів міста Києва, спостерігачем арбітражу, загинув на фронті 2 червня.

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Гандзій – вихованець футбольної СДЮСШ "Зміна" (Київ), згодом він працював арбітром на матчах ДЮФЛ, а пізніше став і спостерігачем арбітражу ДЮФЛ, де гідно та професійно представляв Колегію футбольних арбітрів та спостерігачів міста Києва.

Українська асоціація футболу висловлює щирі співчуття рідним, близьким та друзям Василя.

Прощання з ним відбудеться 10 червня о 13:15 за адресою: вул. Новогоспітальна, 16 (морг військового шпиталю). Поховання – о 15:15 на Лісовому цвинтарі.

Раніше повідомлялося, що на війні з російськими окупантами загинув майстер спорту України зі стрибків у воду Микита Козубенко.

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