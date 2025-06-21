Трагедія у Полтаві: 19-річний хлопець впав з даху ТРЦ

Поліція Полтавської області / © Поліція Полтавської області

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У Полтаві 19-річний хлопець впав з даху ТРЦ.

Про це повідомила поліція Полтавської області та оприлюднила деталі.

«До відділу №1 (Київський район) Полтавського райуправління поліції 21 червня близько 09:40 надійшло повідомлення від громадян, що з даху торгово-розважального центру, розташованого у Київському районі міста, впала людина», — йдеться у повідомленні

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Отримавши інформацію, на місце події прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

«Під час проведення першочергових слідчих дій встановлено, що постраждалим є 19-річний мешканець Полтавського району, який був госпіталізований. На жаль, врятувати його життя не вдалося, юнак помер у лікарні», — йдеться у повідомленні.



Причини та обставини події з’ясовує слідчо-оперативна група поліції.

Нагадаємо, у Києві 19-річний блогер у метро отримав серйозні травми після спроби зняти вірусне відео, зачепившись за вагон. Цей інцидент став черговим попередженням про смертельну небезпеку так званого «зачепінгу» у громадському транспорті.