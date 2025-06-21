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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
323
Час на прочитання
2 хв

Рідкісна форма раку вражає дедалі більше молодих людей: що кажуть медики

Захворюваність потроїлася або навіть почетверилася серед молодших поколінь порівняно з тими, хто народився в 1940-х роках.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
ракові клітини

Ракові клітини. Ілюстративне зображення / © Credits

Рак апендикса, який донедавна був рідкісним захворюванням, тепер діагностується частіше і вражає людей віком 30- 40 років і навіть молодших.

Про це повідомляє Science Alert.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Annals of Internal Medicine, показало, що кількість випадків раку апендикса різко зросла серед людей, народжених після 1970-х років.

Фактично, захворюваність потроїлася або навіть почетверилася серед молодших поколінь порівняно з тими, хто народився в 1940-х роках.

Хоча загальні цифри все ще невеликі (рак апендикса вражає лише жменьку людей з мільйона щороку), швидке зростання вражає. Ще більш помітним є той факт, що приблизно кожен третій випадок зараз трапляється у дорослих віком до 50 років, що набагато вищий відсоток, ніж спостерігається при інших типах раку шлунково-кишкового тракту.

Однією з головних причин медики називають різку зміну способу життя та навколишнього середовища за останні десятиліття.

Зокрема, рівень ожиріння різко зріс з 1970-х років, а надмірна вага є відомим фактором ризику багатьох видів раку, включаючи рак травної системи. Водночас, раціон змістився в бік більшої кількості оброблених продуктів, солодких напоїв та червоного або обробленого м’яса, і все це пов’язано з підвищеним ризиком раку кишечника.

Фізична активність також знизилася, і все більше людей проводять довгі години, сидячи за столами або перед екранами.

Ще однією ймовірною причиною називають вплив нових факторів навколишнього середовища, з якими не стикалися попередні покоління.

Індустріалізація виробництва продуктів харчування, широке використання пластмас і хімікатів, а також зміни якості води — все це може відігравати певну роль.

Виявлення цього раку ускладнюється тим, що симптоми, якщо вони й виникають, нечіткі та їх легко ігнорувати. Люди можуть відчувати легкий біль у животі, здуття живота або зміни у випорожненні, що є поширеними симптомами багатьох доброякісних захворювань.

Як наслідок, більшість випадків виявляють лише після операції з підозрою на апендицит, коли часто вже занадто пізно для раннього втручання.

Незважаючи на зростання кількості випадків, не існує рутинного скринінгового тесту на рак апендикса. Це захворювання є занадто рідкісним, щоб впроваджувати широке обстеження, а апендикс може бути важко візуалізувати за допомогою стандартної візуалізації або ендоскопії.

Це означає, що як пацієнти, так і лікарі повинні бути надзвичайно пильними.

Нагадаємо, раніше відомий лікар розповів про найтривожніші симптоми раку та дав поради, як дослухатися до свого тіла.

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Дата публікації
Кількість переглядів
323
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