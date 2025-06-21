Трагедия в Полтаве: 19-летний парень упал с крыши ТРЦ

Полиция Полтавской области / © Полиция полтавской области

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В Полтаве 19-летний парень свалился с крыши ТРЦ.

Об этом сообщила полиция Полтавской области и обнародовала детали.

«В отдел №1 (Киевский район) Полтавского райуправления полиции 21 июня около 09:40 поступило сообщение от граждан, что с крыши торгово-развлекательного центра, расположенного в Киевском районе города, упал человек», — говорится в сообщении

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Получив информацию, на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

«При проведении первоочередных следственных действий установлено, что пострадавшим является 19-летний житель Полтавского района, который был госпитализирован. К сожалению, спасти его жизнь не удалось, юноша умер в больнице», — говорится в сообщении.



Причины и обстоятельства выясняет следственно-оперативная группа полиции.

Напомним, в Киеве 19-летний блоггер в метро получил серьезные травмы после попытки снять вирусное видео, зацепившись за вагон. Этот инцидент стал очередным предупреждением о смертельной опасности так называемого зацепинга в общественном транспорте.