Клімкін про США і Росію: Санкції лишаються, а у Путіна тануть сподівання

Трамп та Путін / © Associated Press

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Адміністрація Дональда Трампа не демонструє готовності до відновлення повноцінних відносин з Росією — і це викликає глибоке розчарування у Москві.

Про це заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв’ю LIGAnet.

За словами Клімкіна, у Вашингтоні досі немає чіткого рішення щодо можливого перегляду політики санкцій чи запуску нового треку у відносинах із Кремлем. Попри спроби окремих представників команди Трампа налагодити діалог, загальна позиція американського істеблішменту залишається стриманою.

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«Частина оточення Трампа проти нормалізації без розуміння ситуації довкола нас. Це дуже дратує Москву», — зазначив Клімкін.

Під час Пітерського економічного форуму, за його словами, в кулуарах обговорювалось розчарування російської еліти щодо неможливості відокремити американо-російські відносини від ситуації в Україні та Європі. Москва очікувала, що зможе вивести ці питання на окремий трек, але цього не сталося.

На тлі економічних труднощів, падіння доходів та невизначеності з цінами на нафту, російська влада прагне хоча б мінімального прогресу у відносинах із США. Але нині навіть обговорення технічних питань — як-от формування дипломатичних місій — йдуть з великими складнощами.

«Санкції залишаються на місці. Жодних „плюшок“ для Путіна поки не запропоновано», — підкреслив Клімкін. Він також зазначив, що американська система глибоко усвідомлює значення важелів впливу на Кремль, і не збирається поспішати з переговорами.

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За його словами, Трамп може прагнути до певного символічного «успіху» у темі України ближче до проміжних виборів у США, але чи буде це взаємовигідною історією — велике питання.

«Путін уважно спостерігає за змінами у США і ще не вирішив, чи робити ставку на нинішню адміністрацію», — зазначив Клімкін.

Таким чином, поки що перспективи серйозного діалогу між США та Росією залишаються туманними, а Західна ізоляція для Москви — чинною реальністю.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що переговори між Україною та Росією просуваються, хоча й повільно.

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«Спостерігається певний, хоч і незначний прогрес у діалозі між Росією та Україною. Я завжди виступаю за мир, хоча іноді необхідно проявляти твердість», — зазначив Трамп.

Окрім цього, він розкритикував європейські країни за пасивність у врегулюванні конфліктів на Близькому Сході, наголосивши, що Іран виявляє готовність до діалогу лише зі Сполученими Штатами.

«Європа не зробила нічого. Іран хоче вести переговори лише з США», — заявив американський лідер.