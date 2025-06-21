В Киеве объявлена воздушная тревога: какая угроза

Раздается воздушная тревога / © ТСН.ua

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В Киеве 21 июня раздается воздушная тревога. Из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщили в КМВА.

В ПС Украины также сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

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Воздушная тревога также объявлена в следующих регионах: Черниговская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Запорожская, Донецкая, Луганская области, а также в Автономной Республике Крым.

© Фото из открытых источников

Напомним, по состоянию на утро 21 июня уничтожено 1010390 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1060 военных.