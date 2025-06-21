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- Украина
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В Киеве объявлена воздушная тревога: какая угроза
Власти призывают находиться в безопасных местах.
В Киеве 21 июня раздается воздушная тревога. Из-за угрозы баллистики.
Об этом сообщили в КМВА.
В ПС Украины также сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
Воздушная тревога также объявлена в следующих регионах: Черниговская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Запорожская, Донецкая, Луганская области, а также в Автономной Республике Крым.
Напомним, по состоянию на утро 21 июня уничтожено 1010390 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1060 военных.