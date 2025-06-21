ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1223
Время на прочтение
1 мин

В Киеве объявлена воздушная тревога: какая угроза

Власти призывают находиться в безопасных местах.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Раздается воздушная тревога

Раздается воздушная тревога / © ТСН.ua

В Киеве 21 июня раздается воздушная тревога. Из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщили в КМВА.

В ПС Украины также сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Воздушная тревога также объявлена в следующих регионах: Черниговская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Запорожская, Донецкая, Луганская области, а также в Автономной Республике Крым.

/ © Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Напомним, по состоянию на утро 21 июня уничтожено 1010390 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1060 военных.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie