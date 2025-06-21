Что будет, если смешать бензин А-95 и А-98: советы для водителей

АЗС

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На большинстве украинских заправок водителям доступны два основных вида бензина — А-95 и А-98. Их главное отличие состоит в октановом числе: оно определяет устойчивость горючего к детонации при сгорании в двигателе.

Об этом пишет mmr.

А-98 выдерживает большее сжатие, поэтому его рекомендуют для мощных или турбированных двигателей. В то же время, А-95 остается стандартом для большинства легковых авто. Но на практике водители часто смешивают эти два вида горючего — случайно или сознательно.

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Специалисты уверяют: если в бак попала смесь А-95 и А-98, трагедии не произойдет. Двигатель будет работать на усредненном октановом числе, а современная электроника поможет адаптировать работу двигателя. Однако систематическое смешивание не рекомендовано, ведь это может снижать эффективность работы двигателя в долгосрочной перспективе.

Стоит ли платить больше за А-98? Если ваш автомобиль не нуждается в топливе с высоким октановым числом, переход на А-98 не принесет никакой пользы. Более того, иногда это даже может привести к увеличению расхода горючего.

Также распространен миф, что А-98 лучше очищает двигатель. На самом деле качество очищения зависит не от октанового числа, а от качества присадок. Для прочистки топливной системы лучше воспользоваться специальными добавками или заправляться на проверенных АЗС премиальным топливом.

Что делать, если вы случайно смешали горючее? Ничего страшного — просто дозаправляйтесь горючим, которое отвечает требованиям вашего двигателя. Вся необходимая информация содержится в инструкции к автомобилю или крышке бензобака. Соблюдение этих рекомендаций — залог стабильной и долговечной работы вашего автомобиля.

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Напомним, ранее мы писали, что полиция напомнила украинским водителям о ряде правил, которые следует соблюдать на территории автозаправочных станций. Их нарушение может не только привести к штрафам, но и, в некоторых случаях, обернуться временным лишением водительских прав.