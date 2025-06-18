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Водителям рассказали, когда горючее становится ядом для двигателя
Специалисты объяснили, почему нельзя заправляться сразу после прибытия бензовоза
Заправка авто сразу после прибытия бензовоза может нанести серьезный вред двигателю. Эксперты предупреждают: в это время повышается риск попадания в бак осадка, грязи и примесей, которые оседают на дне резервуаров.
Об этом пишет Твоя машина.
Специалист одной из автозаправочных станций рассказал, что наибольшая угроза возникает именно в момент слива топлива в подземные емкости на АЗС. По его словам, во время этого процесса поднимается осадок, который в течение длительного времени накапливался на дне резервуара.
«Во время слива топлива из бензовоза в бак поднимается осадок — ржавчина, грязь, мелкие частицы. И если вы заправитесь в этот момент или сразу после, все это может попасть в ваш бак», — объясняет эксперт.
Эти примеси способны повредить топливный фильтр, спровоцировать перебои в работе двигателя, снизить его мощность или даже привести к поломке.
Чтобы избежать риска, водителям советуют подождать не менее 20-30 минут после того, как бензовоз покинул территорию АЗС.
«Этого времени достаточно, чтобы все примеси снова осели на дно, и топливо стало безопасным для использования», — добавляет специалист.
Эксперты также обращают внимание на то, что не все заправки перекрывают доступ к колонкам во время доставки топлива, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными, чтобы не испортить собственный автомобиль.
Напомним, украинские автозаправочные станции снизили цены на бензин марки А-95. Несмотря на то, что в будущем заправки теоретически могут повысить цену, эксперты считают, что в ближайшее время этого не произойдет.
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Также мы писали о том, что из-за заправки на небольшую сумму, например 500 грн, в баке часто остается мало топлива. Это приводит к перегреву топливного насоса, коррозии форсунок из-за влаги и засорения топливной системы мусором со дна бака. Такая эксплуатация может вызвать дорогостоящий ремонт авто.