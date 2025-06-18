Водіям розповіли, коли пальне стає отрутою для двигуна

Заправка авто / © Pixabay

Реклама

Заправка авто одразу після прибуття бензовоза може завдати серйозної шкоди двигуна. Експерти попереджають: у цей час підвищується ризик потрапляння в бак осаду, бруду та домішок, які осідають на дні резервуарів.

Про це пише Твоя машина.

Фахівець однієї з автозаправних станцій розповів, що найбільша загроза виникає саме в момент зливу пального у підземні ємності на АЗС. За його словами, під час цього процесу піднімається осад, який протягом тривалого часу накопичувався на дні резервуара.

Реклама

«Під час зливу пального з бензовоза у бак піднімається осад — іржа, бруд, дрібні частки. І якщо ви заправитеся в цей момент або одразу після, усе це може потрапити у ваш бак», — пояснює експерт.

Ці домішки здатні пошкодити паливний фільтр, спровокувати перебої в роботі двигуна, знизити його потужність або навіть призвести до поломки.

Щоб уникнути ризику, водіям радять зачекати щонайменше 20–30 хвилин після того, як бензовоз залишив територію АЗС.

«Цього часу достатньо, щоб усі домішки знову осіли на дно, і паливо стало безпечнішим для використання», — додає фахівець.

Реклама

Експерти також звертають увагу на те, що не всі заправки перекривають доступ до колонок під час доставки пального, тож водіям варто бути особливо уважними, щоб не зіпсувати власний автомобіль.

Нагадаємо, українські автозаправні станції знизили ціни на бензин марки А-95. Попри те, що в майбутньому заправки теоретично можуть підвищити ціну, експерти вважають, що найближчим часом цього не станеться.

Окрім того, експерти встановили, скільки може проїхати автомобіль із лампочкою рівня пального, яка блимає.

Також ми писали про те, що через заправлення на невелику суму, наприклад 500 грн, у баку часто залишається мало пального. Це призводить до перегріву паливного насоса, корозії форсунок через вологу та засмічення паливної системи сміттям з дна бака. Така експлуатація може викликати дорогий ремонт авто.

Реклама