Где можно парковать авто летом: простые советы, которые сохранят кузов и салон

Авто / © Pixabay

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В летний период неправильная парковка автомобиля может привести к серьезным повреждениям элементов кузова и салона. Специалисты отмечают, что особенно опасно оставлять машину на траве, рыхлой почве или под деревьями.

Об этом пишет UA Motors.

Во время жары почва начинает активно испарять влагу, создавая под днищем авто эффект парника. Это ускоряет появление ржавчины на металлических частях, вредит выхлопной системе, креплениям и даже может повлечь за собой повышенную влажность в салоне. Поэтому лучше всего выбирать для парковки только асфальтированные или бетонные поверхности.

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Кроме того, автомобиль не следует оставлять под деревьями. Птичий помет обладает агрессивными свойствами, которые повреждают лакокрасочное покрытие. Смола, стекающая с деревьев, глубоко въедается в краску, а листья и пыль могут забивать дренажные отверстия и накапливаться в вентиляционных каналах и под дворниками.

Также эксперты напоминают, что летом мотор не нуждается в долгом прогреве.

Напомним, летом жара не только приятный атрибут отдыха, но и вызов для владельцев автомобилей. Одна из ключевых проблем, о которой часто забывают, является то, что топливо под влиянием высоких температур изменяет свой объем. Современные водители часто стремятся заправить бак максимально, чтобы сэкономить время и не останавливаться часто, но в жаркие дни это может привести к непредсказуемым последствиям.

Топливо, в частности бензин, обладает свойством расширяться под воздействием тепла. При температуре +30°C и выше объем топлива может увеличиться на несколько процентов. В случае, если бак полностью заполнен, это расширение приведет к утечке горючего, что опасно по нескольким причинам.

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