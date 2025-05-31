Водителям на заметку: почему в жару нельзя заливать полный бак

В жару водителям не стоит заправлять бак полностью / © Pixabay

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Летомжара является не только приятным атрибутом отдыха, но и вызовом для владельцев автомобилей. Одна из ключевых проблем, о которой часто забывают, это то, что топливо под воздействием высоких температур меняет свой объем. Современные водители часто стремятся заправить бак максимально, чтобы сэкономить время и не останавливаться часто, но в жаркие дни это может привести к непредсказуемым последствиям.

Об этом пишет Автопилот.

Топливо, в частности бензин, имеет свойство расширяться под воздействием тепла. При температуре +30°C и выше объем топлива может увеличиться на несколько процентов. В случае, если бак полностью заполнен, это расширение приведет к утечке топлива, что опасно по нескольким причинам. Во-первых, бензин — это легковоспламеняющееся вещество, поэтому даже небольшая капля топлива на горячей поверхности или недалеко от искры может вызвать пожар. Во-вторых, утечка бензина загрязняет окружающую среду и создает опасный запах в салоне, что может привести к дискомфорту и даже от

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Кроме этого, из-за утечки топлива может снизиться эффективность работы системы вентиляции топливного бака, что затрудняет работу двигателя и увеличивает расход топлива. Владельцы авто должны помнить, что максимальная заправка в жаркие дни — это серьезный риск. Эксперты рекомендуют ограничиться примерно 50-60% объема бака, оставляя место для теплового расширения топлива.

Еще один важный совет — заправляться утром или поздно вечером, когда температура воздуха ниже. Так вы уменьшите риск того, что топливо сразу начнет расширяться после заправки. В жаркую погоду стоит обратить внимание и на состояние крышки бака — она должна быть плотно закрыта, чтобы избежать испарения бензина и попадания пыли.

Водителям также советуют обращать внимание на состояние топливной системы автомобиля в целом, ведь в жару из-за расширения металла и резины могут возникать микротрещины или ослабление уплотнений. Поэтому периодическая диагностика и профилактика помогут предотвратить не только утечку топлива, но и более серьезные поломки.

Лето — это время, когда особенно стоит придерживаться правил безопасной заправки, не заполнять бак полностью и обращать внимание на все детали топливной системы, чтобы избежать опасных ситуаций и обеспечить комфортную и безопасную поездку.

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Напомним, ранее мы писали о том, что водителей могут оштрафовать за пустой бак: сколько придется заплатить