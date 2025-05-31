- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 254
- Время на прочтение
- 1 мин
Во Львове подорожает проезд в транспорте: когда и насколько
С 1 июня в общественном транспорте Львова будут действовать новые тарифы, а с июля заработает система абонементов.
Львовский городской совет разрешил перевозчикам поднять некоторые тарифы на проезд в городском общественном транспорте с 1 июня. Речь идет о безналичных тарифах.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы городского совета.
В частности, с 1 июня стоимость одной поездки составит:
для студентов из ЛеоКарт — 8,5 грн
при оплате общей ЛeoКарт/применением LeoCard — 17 грн (ранее 13 грн)
банковской картой — 20 грн (ранее 15 грн)
наличная оплата останется без изменений — 25 грн
Изменяется также цена перевозки багажа. Теперь при безналичном расчете она будет составлять 17 грн, а при оплате наличными — по-прежнему 25 грн.
Штраф за безбилетный проезд установлен на уровне 400 грн.
Ранее сообщалось, что в Хмельницком установлены новые тарифы на перевозку в городском пассажирском транспорте.