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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
254
Время на прочтение
1 мин

Во Львове подорожает проезд в транспорте: когда и насколько

С 1 июня в общественном транспорте Львова будут действовать новые тарифы, а с июля заработает система абонементов.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Стоимость разового электронного билета вырастет от 15 до 17 грн.

Стоимость разового электронного билета вырастет от 15 до 17 грн. / © Google

Львовский городской совет разрешил перевозчикам поднять некоторые тарифы на проезд в городском общественном транспорте с 1 июня. Речь идет о безналичных тарифах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы городского совета.

В частности, с 1 июня стоимость одной поездки составит:

  • для студентов из ЛеоКарт — 8,5 грн

  • при оплате общей ЛeoКарт/применением LeoCard — 17 грн (ранее 13 грн)

  • банковской картой — 20 грн (ранее 15 грн)

  • наличная оплата останется без изменений — 25 грн

Изменяется также цена перевозки багажа. Теперь при безналичном расчете она будет составлять 17 грн, а при оплате наличными — по-прежнему 25 грн.

Штраф за безбилетный проезд установлен на уровне 400 грн.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком установлены новые тарифы на перевозку в городском пассажирском транспорте.

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Дата публикации
Количество просмотров
254
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