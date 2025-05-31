Во Львове подорожает проезд в транспорте: когда и насколько

Стоимость разового электронного билета вырастет от 15 до 17 грн. / © Google

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Львовский городской совет разрешил перевозчикам поднять некоторые тарифы на проезд в городском общественном транспорте с 1 июня. Речь идет о безналичных тарифах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы городского совета.

В частности, с 1 июня стоимость одной поездки составит:

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для студентов из ЛеоКарт — 8,5 грн

при оплате общей ЛeoКарт/применением LeoCard — 17 грн (ранее 13 грн)

банковской картой — 20 грн (ранее 15 грн)

наличная оплата останется без изменений — 25 грн

Изменяется также цена перевозки багажа. Теперь при безналичном расчете она будет составлять 17 грн, а при оплате наличными — по-прежнему 25 грн.

Штраф за безбилетный проезд установлен на уровне 400 грн.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком установлены новые тарифы на перевозку в городском пассажирском транспорте.