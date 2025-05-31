Из перевернутого грузовика вылетели более 250 миллионов пчел

Транспортное средство перевозило около 32 тонн ульев / © Pixabay

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На северо-западе штата Вашингтон в США перевернулся грузовик, перевозивший пчел. Из ульев вылетели около 250 миллионов насекомых.

Об этом пишет BBC.

Грузовик перевозил более 31 тонны ульев с медоносными пчелами. Наконец, около 250 миллионов пчел оказались на свободе.

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На место прибыли представители власти, работники коммунальных служб и эксперты по пчеловодству.

Пчеловоды сотрудничали с полицией, чтобы помочь переустановить ульи. Основная задача — успеть за 24—48 часов, чтобы пчелы снова могли размножаться в ульях и найти свою матку.

К утру, 31 мая, большинство пчел уже вернулось к своим ульям.

Напомним, в Великобритании 57-летнего мужчину пришлось госпитализировать и ввести ему морфий, чтобы он мог выдержать боль от 240 укусов ос.

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