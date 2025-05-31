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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Из перевернутого грузовика вылетели более 250 миллионов пчел

Около 250 миллионов пчел сбежали из перевернутого грузовика в американском штате Вашингтон, что заставило власти предупредить общественность об опасности приближения к этим насекомым.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Транспортное средство перевозило около 32 тонн ульев

Транспортное средство перевозило около 32 тонн ульев / © Pixabay

На северо-западе штата Вашингтон в США перевернулся грузовик, перевозивший пчел. Из ульев вылетели около 250 миллионов насекомых.

Об этом пишет BBC.

Грузовик перевозил более 31 тонны ульев с медоносными пчелами. Наконец, около 250 миллионов пчел оказались на свободе.

На место прибыли представители власти, работники коммунальных служб и эксперты по пчеловодству.

Пчеловоды сотрудничали с полицией, чтобы помочь переустановить ульи. Основная задача — успеть за 24—48 часов, чтобы пчелы снова могли размножаться в ульях и найти свою матку.

К утру, 31 мая, большинство пчел уже вернулось к своим ульям.

Напомним, в Великобритании 57-летнего мужчину пришлось госпитализировать и ввести ему морфий, чтобы он мог выдержать боль от 240 укусов ос.

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Дата публикации
Количество просмотров
489
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