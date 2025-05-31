Врачи рассказали, почему с возрастом мы не можем долго спать

Сон / © Pexels

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С возрастоммногие люди замечают, что начинают просыпаться значительно раньше, даже без будильника. То, что когда-то было почти невозможно — вставать на рассвете — становится новой нормой для многих.

Об этом сообщает Huffpost.

Эксперты отмечают, что раннее пробуждение — это естественный процесс старения, связанный с изменениями в работе мозга и внутренних часов.

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Доктор Сайрам Партхасарати объясняет, что с возрастом мозг теряет чувствительность к входным сигналам — таким как изменения освещения, время приема пищи или физическая активность, которые помогают нам понимать, где мы находимся в 24-часовом цикле. Из-за снижения эффективности передачи этих сигналов мозг уже не в состоянии четко определять время для сна и пробуждения. В результате пожилые люди устают раньше и просыпаются раньше младших членов семьи.

Кроме того, на этот процесс влияют изменения зрения, часто сопровождающие старение. В частности катаракта — распространенное заболевание, которое вызывает помутнение хрусталика и снижение количества света, попадающего в сетчатку. Поскольку свет является основным «настройщиком» циркадных ритмов, его недостаток вызывает раннюю выработку мелатонина — гормона, регулирующего сон. Из-за этого люди с катарактой ложатся спать и просыпаются раньше.

Для улучшения сна рекомендуют проводить вечера под ярким светом — это могут быть прогулки после захода солнца или искусственное освещение дома. Это помогает мозгу «убедиться», что день еще не закончился, и задержать выработку мелатонина. Рекомендуемая продолжительность пребывания под светом — около двух часов, особенно за полчаса-час до захода солнца.

Также следует избегать употребления алкоголя перед сном — хотя он может вызвать сонливость, он снижает качество сна и приводит к раннему пробуждению.

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Итак, ранний подъем в возрасте — это естественное следствие изменений в мозге, нервной системе и зрении, а также нарушений циркадных ритмов, которые с возрастом возникают. Однако некоторые советы и изменения в режиме дня могут помочь отсрочить этот процесс и улучшить качество сна.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые дали объяснение, почему с возрастом время летит быстрее