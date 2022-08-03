Что делать, если вас укусили пчела, оса или шершень

Укус любого насекомого безопасен для здорового человека, но если у вас есть аллергия, следует избегать пчел, осей и шершней. Приблизительно у одного из 250 человек встречается повышенная чувствительность к укусам этих насекомых. При этом летальных исходов бывает втрое больше, чем после встречи со змеей. Что делать, когда укусили пчела, оса или шершень — читайте в материале ТСН.ua.

Правила, чтобы уберечься от укуса пчелы, осы или шершня

По словам практикующего врача Марии Вороненко, именно в августе обычно фиксируют больше укусов пчел, осей и шершней. Особенно осторожными нужно быть тогда, когда едите сладкие ягоды или фрукты. Также важно соблюдать и другие правила:

не пользоваться духами, имеющими очень сильный сладкий запах;

избегать резких движений, когда рядом появилось насекомое;

быть бдительными у сильно цветущих растений;

осторожно есть фрукты и ягоды на открытом воздухе;

открывать окна в доме только после заката, когда осы и пчелы уже вернулись к своим гнездам.

Как выглядит укус пчелы, осы или шершня

Что делать, если ужалила оса? / Фото: pixabay.com

Местные симптомы :

покраснение и припухлость кожи;

зуд.

Общая аллергическая реакция на укус пчелы, ослы или шершня:

сыпь по всему телу;

сильный зуд;

затрудненное дыхание;

отек кожи и слизистых.

Укус пчелы (осы, шершня): как снять отек и другие местные симптомы

Первая помощь, если наблюдаются только местные симптомы:

Вытащить жало (если это пчела, потому что осы и шершни жала не оставляют). На место укуса приложить холод – не менее чем на 10 минут. Нанести любую противоаллергическую мазь от укуса пчелы, осы или шершня. Принять антигистаминный препарат общего действия – согласно инструкции. Если никакого эффекта от применения мази нет – можно использовать гормональное противовоспалительное средство.

Первая помощь за укус пчелы, осы и шершня

Если вы наблюдаете общую системную аллергическую реакцию, ваши действия должны немного отличаться:

Вытащить жало и приложить на место укуса холод на 10 минут. Если была укушена конечность, сделать достаточно тугое бинтование на 5 см выше места укуса (если возникает отек конечности, обязательно ослабить повязку). Если укус был на шее или голове – нужно придавить место укуса. Принять антигистаминный препарат общего действия – согласно инструкции. Обратиться за медицинской помощью.

Что делать, если укусила оса, пчела или шершень: народные средства

Первая помощь за укус шершня / Фото: pixabay.com

Боль от укуса можно успокоить и народными средствами. Прекрасно зарекомендовали себя от чеснока или луковицы, которые нужно положить на место укуса. Также кожу рекомендовано протереть соком из листьев тимьяна или молочным соком одуванчика.

В каких случаях нужно обязательно обратиться за медицинской помощью