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Что делать, если вас укусили пчела, оса или шершень

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Что делать, если вас укусили пчела, оса или шершень

Что делать, когда укусила пчела? / Фото: pixabay.com

Укус любого насекомого безопасен для здорового человека, но если у вас есть аллергия, следует избегать пчел, осей и шершней. Приблизительно у одного из 250 человек встречается повышенная чувствительность к укусам этих насекомых. При этом летальных исходов бывает втрое больше, чем после встречи со змеей. Что делать, когда укусили пчела, оса или шершень — читайте в материале ТСН.ua.

Правила, чтобы уберечься от укуса пчелы, осы или шершня

По словам практикующего врача Марии Вороненко, именно в августе обычно фиксируют больше укусов пчел, осей и шершней. Особенно осторожными нужно быть тогда, когда едите сладкие ягоды или фрукты. Также важно соблюдать и другие правила:

  • не пользоваться духами, имеющими очень сильный сладкий запах;
  • избегать резких движений, когда рядом появилось насекомое;
  • быть бдительными у сильно цветущих растений;
  • осторожно есть фрукты и ягоды на открытом воздухе;
  • открывать окна в доме только после заката, когда осы и пчелы уже вернулись к своим гнездам.

Как выглядит укус пчелы, осы или шершня

Что делать, если ужалила оса? / © pixabay.com
Что делать, если ужалила оса? / Фото: pixabay.com

Местные симптомы :

  • покраснение и припухлость кожи;
  • зуд.

Общая аллергическая реакция на укус пчелы, ослы или шершня:

  • сыпь по всему телу;
  • сильный зуд;
  • затрудненное дыхание;
  • отек кожи и слизистых.

Укус пчелы (осы, шершня): как снять отек и другие местные симптомы

Первая помощь, если наблюдаются только местные симптомы:

  1. Вытащить жало (если это пчела, потому что осы и шершни жала не оставляют).
  2. На место укуса приложить холод – не менее чем на 10 минут.
  3. Нанести любую противоаллергическую мазь от укуса пчелы, осы или шершня.
  4. Принять антигистаминный препарат общего действия – согласно инструкции.
  5. Если никакого эффекта от применения мази нет – можно использовать гормональное противовоспалительное средство.

Первая помощь за укус пчелы, осы и шершня

Если вы наблюдаете общую системную аллергическую реакцию, ваши действия должны немного отличаться:

  1. Вытащить жало и приложить на место укуса холод на 10 минут.
  2. Если была укушена конечность, сделать достаточно тугое бинтование на 5 см выше места укуса (если возникает отек конечности, обязательно ослабить повязку).
  3. Если укус был на шее или голове – нужно придавить место укуса.
  4. Принять антигистаминный препарат общего действия – согласно инструкции.
  5. Обратиться за медицинской помощью.

Что делать, если укусила оса, пчела или шершень: народные средства

Первая помощь за укус шершня / © pixabay.com
Первая помощь за укус шершня / Фото: pixabay.com

Боль от укуса можно успокоить и народными средствами. Прекрасно зарекомендовали себя от чеснока или луковицы, которые нужно положить на место укуса. Также кожу рекомендовано протереть соком из листьев тимьяна или молочным соком одуванчика.

В каких случаях нужно обязательно обратиться за медицинской помощью

  • пострадавший уже имел аллергическую реакцию на укус пчелы, осы или шершня;
  • пострадал ребенок;
  • было несколько укусов за один раз;
  • пчела, оса или шершень укусили в полость рта или лица;
  • у пострадавшего напугает язык, тяжело говорить или дышать, не хватает воздуха;
  • возникает общая слабость, падает давление, ускоряется сердцебиение.
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