Что делать, если вас укусили пчела, оса или шершень

Укус любого насекомого безопасен для здорового человека, но если у вас есть аллергия, следует избегать пчел, осей и шершней. Приблизительно у одного из 250 человек встречается повышенная чувствительность к укусам этих насекомых. При этом летальных исходов бывает втрое больше, чем после встречи со змеей. Что делать, когда укусили пчела, оса или шершень — читайте в материале ТСН.ua.
Правила, чтобы уберечься от укуса пчелы, осы или шершня
По словам практикующего врача Марии Вороненко, именно в августе обычно фиксируют больше укусов пчел, осей и шершней. Особенно осторожными нужно быть тогда, когда едите сладкие ягоды или фрукты. Также важно соблюдать и другие правила:
- не пользоваться духами, имеющими очень сильный сладкий запах;
- избегать резких движений, когда рядом появилось насекомое;
- быть бдительными у сильно цветущих растений;
- осторожно есть фрукты и ягоды на открытом воздухе;
- открывать окна в доме только после заката, когда осы и пчелы уже вернулись к своим гнездам.
Как выглядит укус пчелы, осы или шершня
Местные симптомы :
- покраснение и припухлость кожи;
- зуд.
Общая аллергическая реакция на укус пчелы, ослы или шершня:
- сыпь по всему телу;
- сильный зуд;
- затрудненное дыхание;
- отек кожи и слизистых.
Укус пчелы (осы, шершня): как снять отек и другие местные симптомы
Первая помощь, если наблюдаются только местные симптомы:
- Вытащить жало (если это пчела, потому что осы и шершни жала не оставляют).
- На место укуса приложить холод – не менее чем на 10 минут.
- Нанести любую противоаллергическую мазь от укуса пчелы, осы или шершня.
- Принять антигистаминный препарат общего действия – согласно инструкции.
- Если никакого эффекта от применения мази нет – можно использовать гормональное противовоспалительное средство.
Первая помощь за укус пчелы, осы и шершня
Если вы наблюдаете общую системную аллергическую реакцию, ваши действия должны немного отличаться:
- Вытащить жало и приложить на место укуса холод на 10 минут.
- Если была укушена конечность, сделать достаточно тугое бинтование на 5 см выше места укуса (если возникает отек конечности, обязательно ослабить повязку).
- Если укус был на шее или голове – нужно придавить место укуса.
- Принять антигистаминный препарат общего действия – согласно инструкции.
- Обратиться за медицинской помощью.
Что делать, если укусила оса, пчела или шершень: народные средства
Боль от укуса можно успокоить и народными средствами. Прекрасно зарекомендовали себя от чеснока или луковицы, которые нужно положить на место укуса. Также кожу рекомендовано протереть соком из листьев тимьяна или молочным соком одуванчика.
В каких случаях нужно обязательно обратиться за медицинской помощью
- пострадавший уже имел аллергическую реакцию на укус пчелы, осы или шершня;
- пострадал ребенок;
- было несколько укусов за один раз;
- пчела, оса или шершень укусили в полость рта или лица;
- у пострадавшего напугает язык, тяжело говорить или дышать, не хватает воздуха;
- возникает общая слабость, падает давление, ускоряется сердцебиение.