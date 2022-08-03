Що робити, якщо вас вкусили бджола, оса або шершень

Укус будь-якої комахи безпечний для здорової людини, але якщо у вас є алергія, слід уникати бджіл, осів та шершнів. Приблизно у одного з 250 осіб зустрічається підвищена чутливість до укусів цих комах. Водночас летальних випадків буває втричі більше, ніж після зустрічі зі змією. Що робити, коли вкусили бджола, оса або шершень - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Правила, щоб вберегтися від укусу бджоли, оси чи шершня

За словами практикуючої лікарки Марії Вороненко, саме в серпні зазвичай фіксують найбільше укусів бджіл, осів та шершнів. А особливо обережними потрібно бути тоді, коли їсте солодкі ягоди чи фрукти. Також важливо дотримуватися й інших правил:

не користуватися парфумами, які мають дуже сильний солодкий запах;

уникати різких рухів, коли поряд з'явилася комаха;

бути пильними біля рослин, які сильно квітнуть;

обережно їсти фрукти та ягоди на свіжому повітрі;

відчиняти вікна в будинку лише після заходу сонця, коли оси і бджоли вже повернулися до своїх гнізд.

Який вигляд має укус бджоли, оси чи шершня

Що робити, якщо вжалила оса? / Фото: pixabay.com

Місцеві симптоми:

почервоніння та припухлість шкіри;

свербіж.

Загальна алергічна реакція на укус бджоли, осли чи шершня:

висип по всьому тілу;

сильний свербіж;

утруднене дихання;

набряк шкіри та слизових оболонок.

Укус бджоли (оси, шершня): як зняти набряк та інші місцеві симптоми

Перша допомога, якщо спостерігаються лише місцеві симптоми:

Витягнути жало (якщо це бджола, тому що оси та шершні жала не залишають). На місце укуса прикласти холод - не менш ніж на 10 хвилин. Нанести будь-яку протиалергічну мазь від укусу бджоли, оси чи шершня. Прийняти антигістамінний препарат загальної дії - згідно з інструкцією. Якщо жодного ефекту від застосування мазі немає, можна використати гормональний протизапальний засіб.

Перша допомога за укуса бджоли, оси та шершня

Якщо ви спостерігаєте загальну системну алергічну реакцію, ваші дії повинні трішки відрізнятися:

Витягнути жало та прикласти на місце укуса холод на 10 хвилин. Якщо була вкушена кінцівка, зробити достатньо туге бинтування на 5 см вище місця укуса (якщо виникає набряк кінцівки, обов'язково послабити пов'язку). Якщо укус був на шиї чи голові - потрібно придавити місце укуса. Прийняти антигістамінний препарат загальної дії - згідно з інструкцією. Звернутися по медичну допомогу.

Що робити, якщо вкусила оса, бджола чи шершень: народні засоби

Перша допомога за укуса шершня / Фото: pixabay.com

Біль від укусу можна заспокоїти також і народними засобами. Чудово зарекомендували себе зріз часнику чи цибулини, які потрібно покласти на місце укуса. Також шкіру рекомендовано протерти соком із листя чебрецю або молочним соком кульбаби.

В яких випадках потрібно обов'язково звернутися по медичну допомогу