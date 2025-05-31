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З перекинутої вантажівки вилетіли понад 250 мільйонів бджіл
Близько 250 мільйонів бджіл утекли з перевернутої вантажівки в американському штаті Вашингтон, що змусило владу попередити громадськість про небезпеку наближення до цих комах.
На північному заході штату Вашингтон у США перекинулась вантажівка, що перевозила бджіл. З вуликів вилетіли близько 250 мільйонів комах.
Про це пише ВВС.
Вантажівка перевозила понад 32 тонну вуликів з медоносними бджолами. Зрештою, близько 250 мільйонів бджіл опинились на волі.
На місце прибули представники влади, працівники комунальних служб і експерти з бджільництва.
Бджолярі співпрацювали з поліцією, щоб допомогти перевстановити вулики. Основне завдання— встигнути за 24—48 годин, щоб бджоли знову мали змогу розмножуватися у вуликах і знайти свою матку.
До ранку, 31 травня, більшість бджіл уже повернулася до своїх вуликів.
Нагадаємо, у Великій Британії 57-річного чоловіка довелося госпіталізувати і ввести йому морфій, щоб він міг витримати біль від 240 укусів ос.