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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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489
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З перекинутої вантажівки вилетіли понад 250 мільйонів бджіл

Близько 250 мільйонів бджіл утекли з перевернутої вантажівки в американському штаті Вашингтон, що змусило владу попередити громадськість про небезпеку наближення до цих комах.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Транспортний засіб перевозив близько 32 тонн вуликів

Транспортний засіб перевозив близько 32 тонн вуликів / © Pixabay

На північному заході штату Вашингтон у США перекинулась вантажівка, що перевозила бджіл. З вуликів вилетіли близько 250 мільйонів комах.

Про це пише ВВС.

Вантажівка перевозила понад 32 тонну вуликів з медоносними бджолами. Зрештою, близько 250 мільйонів бджіл опинились на волі.

На місце прибули представники влади, працівники комунальних служб і експерти з бджільництва.

Бджолярі співпрацювали з поліцією, щоб допомогти перевстановити вулики. Основне завдання— встигнути за 24—48 годин, щоб бджоли знову мали змогу розмножуватися у вуликах і знайти свою матку.

До ранку, 31 травня, більшість бджіл уже повернулася до своїх вуликів.

Нагадаємо, у Великій Британії 57-річного чоловіка довелося госпіталізувати і ввести йому морфій, щоб він міг витримати біль від 240 укусів ос.

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Дата публікації
Кількість переглядів
489
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