Трамп объяснил, почему его удивили ракетные удары по Киеву

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что был "удивлен" российскими воздушными атаками на фоне переговоров, которые он считал "почти завершенными".

Об этом он сказал на брифинге в Белом доме.

"Я увидел вещи, которыми был очень удивлен. Ракеты выпускаются по городам, таким как Киев, во время переговоров, которые, как я думал, были очень близки к завершению. Мы собирались решить проблему, а затем внезапно ракеты запускают по городам и гибнут люди", - подчеркнул американский лидер.

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По словам Трампа, его удивление было неприятным.

"Я не люблю быть удивленным. Поэтому я очень разочарован в этом плане", – заявил он.

Впрочем, несмотря на "разочарование", Трамп выразил надежду, что войну удастся остановить. Мол, он хотел, чтобы это закончилось.

Напомним, в американском Госдепе заявили, мол, Дональд Трамп «чрезвычайно разочарован» действиями российского диктатора Владимира Путина. Вроде бы это может повлиять на решение Вашингтона по ведению переговоров с Москвой.

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Вашингтон возлагает большие надежды на встречу в Стамбуле 2 июня. Ведь президент США выступает за решение войны "за столом переговоров, а не на поле боя".

Дата публикации 11:13, 28.05.25 Количество просмотров 828 Скандальное заявление Трампа заставило подпрыгнуть даже Медведева! Слушайте, как заговорили США