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Трамп объяснил, почему его удивили ракетные удары по Киеву
Американский лидер говорит, мол, не любит быть удивленным.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что был "удивлен" российскими воздушными атаками на фоне переговоров, которые он считал "почти завершенными".
Об этом он сказал на брифинге в Белом доме.
"Я увидел вещи, которыми был очень удивлен. Ракеты выпускаются по городам, таким как Киев, во время переговоров, которые, как я думал, были очень близки к завершению. Мы собирались решить проблему, а затем внезапно ракеты запускают по городам и гибнут люди", - подчеркнул американский лидер.
По словам Трампа, его удивление было неприятным.
"Я не люблю быть удивленным. Поэтому я очень разочарован в этом плане", – заявил он.
Впрочем, несмотря на "разочарование", Трамп выразил надежду, что войну удастся остановить. Мол, он хотел, чтобы это закончилось.
Напомним, в американском Госдепе заявили, мол, Дональд Трамп «чрезвычайно разочарован» действиями российского диктатора Владимира Путина. Вроде бы это может повлиять на решение Вашингтона по ведению переговоров с Москвой.
Вашингтон возлагает большие надежды на встречу в Стамбуле 2 июня. Ведь президент США выступает за решение войны "за столом переговоров, а не на поле боя".