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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
254
Час на прочитання
1 хв

У Львові здорожчає проїзд у транспорті: коли та наскільки

Від 1 червня у громадському транспорті Львова діятимуть нові тарифи, а від липня запрацює система абонементів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Вартість разового електронного квитка зросте від 15 до 17 грн

Вартість разового електронного квитка зросте від 15 до 17 грн / © Google

Львівська міська рада дозволила перевізникам підняти деякі тарифи на проїзд у міському громадському транспорті від 1 червня. Мова йде про безготівкові тарифи.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби міської ради.

Зокрема, від 1 червня вартість однієї поїздки складатиме:

  • для студентів з ЛеоКарт — 8,5 грн

  • у разі оплаті загальною ЛeoКарт/застосункомLeoCard — 17 грн (раніше 13 грн)

  • банківською карткою — 20 грн (раніше 15 грн)

  • готівкова оплата залишиться без змін — 25 грн

Змінюється також вартість перевезення багажу. Відтепер при безготівковому розрахунку вона становитеме 17 грн, а при оплаті готівкою — як і раніше 25 грн.

Штраф за безквитковий проїзд встановлено на рівні 400 грн.

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькому встановили нові тарифи на перевезення у міському пасажирському транспорті.

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Дата публікації
Кількість переглядів
254
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