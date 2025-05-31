У Львові здорожчає проїзд у транспорті: коли та наскільки

Вартість разового електронного квитка зросте від 15 до 17 грн / © Google

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Львівська міська рада дозволила перевізникам підняти деякі тарифи на проїзд у міському громадському транспорті від 1 червня. Мова йде про безготівкові тарифи.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби міської ради.

Зокрема, від 1 червня вартість однієї поїздки складатиме:

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для студентів з ЛеоКарт — 8,5 грн

у разі оплаті загальною ЛeoКарт/застосункомLeoCard — 17 грн (раніше 13 грн)

банківською карткою — 20 грн (раніше 15 грн)

готівкова оплата залишиться без змін — 25 грн

Змінюється також вартість перевезення багажу. Відтепер при безготівковому розрахунку вона становитеме 17 грн, а при оплаті готівкою — як і раніше 25 грн.

Штраф за безквитковий проїзд встановлено на рівні 400 грн.

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькому встановили нові тарифи на перевезення у міському пасажирському транспорті.