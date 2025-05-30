Водителей могут оштрафовать за пустой бак: сколько придется заплатить

Горючее / © Associated Press

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Остановка на трассе из-за отсутствия горючего может стоить украинским водителям кругленькой суммы — в некоторых странах это карается штрафами. В частности, в Германии, где действуют жесткие правила безопасности на автобанах, водителей, которые вынужденно остановились из-за пустого бака, могут оштрафовать на 70 евро (около 3000 грн).

Об этом сообщило издание SUV.News.

Согласно местным правилам, такая остановка считается проявлением неосмотрительности, ведь создает потенциальную опасность для других участников движения. Автобаны в Германии часто не имеют ограничения скорости, поэтому внезапная остановка из-за пустого бака может вызвать аварийную ситуацию.

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Местная полиция имеет право привлечь водителя к административной ответственности. Именно поэтому перед поездкой по немецким дорогам власти призывают водителей убедиться в достаточном запасе топлива.

«Даже такая, на первый взгляд, незначительная для украинского водителя ошибка — поездка с пустым баком может обернуться большим штрафом. Поэтому следите за уровнем горючего, особенно если планируется путешествие за границу», — говорится в материале.

Напомним, эксперт назвал главные ошибки водителей, которые «убивают» авто.