Фортификации

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Возведение фортификационных сооружений непосредственно на границе с Российской Федерацией или вблизи линии фронта является чрезвычайно опасным и потенциально смертельным.

Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала «Эспрессо».

«Нужно понимать, что это строительство непосредственно на границе, когда фактически границы с РФ нет, есть только фронт. И через него летят артснаряды, бомбы, дроны. Это реально опасно», — подчеркнул эксперт.

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Попович напомнил, что еще до активной фазы наступления РФ на Сумскую область, приграничные села уже регулярно подвергались обстрелам. Следовательно, любые работы в таких условиях ставят под угрозу жизнь как военных, так и гражданских работников.

«Я бы не пожелал никому строить укрепления в условиях, когда каждый дрон, ракета или снаряд могут быть смертельными», — подчеркнул военный аналитик.

По его мнению, строительство фортификационных сооружений должно происходить с учетом реальной оперативной обстановки — там, где есть возможность эффективно сдерживать врага и одновременно минимизировать риски потерь.

«Это должна быть территория, которую не достает враждебная артиллерия. А также местность удобная для обороны и для обустройства инженерных конструкций. Другое дело — это качество построек», — добавил он.

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Попович призвал принимать решение о строительстве фортификаций не по принципу «как можно ближе к врагу», а с учетом безопасности, тактики и логистических возможностей.

Напомним, инженерные заграждения являются одним из ключевых инструментов в сдерживании российского наступления, однако уровень их подготовки значительно варьируется в зависимости от направления.

Согласно аналитическим отчетам, в районе Юнаковки на Сумщине уже более месяца остаются неустановленными оборонные конструкции, предназначенные для укрепления позиций украинских сил. На местах пока есть только примитивные окопы, которые не выдерживают ударов вражеских беспилотников.

Военные на передовой отмечают, что проблема не только в техническом состоянии инженерных сооружений, но и в отсутствии достаточного количества личного состава, способного удерживать эти позиции. В случае прорыва врага возвращение утраченных рубежей становится крайне сложной задачей.

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